١ YER إلى EGP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٩٢٤٠١٣٤ الجنيه المصري

1 EGP = ٥٫١٩٧٤٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجنيه المصري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجنيه المصري

yer
YER
egp
EGP
١ YER٠٫١٩٢٤٠١ EGP
٥ YER٠٫٩٦٢٠٠٧ EGP
١٠ YER١٫٩٢٤٠١ EGP
٢٥ YER٤٫٨١٠٠٣ EGP
٥٠ YER٩٫٦٢٠٠٧ EGP
١٠٠ YER١٩٫٢٤٠١ EGP
٥٠٠ YER٩٦٫٢٠٠٧ EGP
١٬٠٠٠ YER١٩٢٫٤٠١ EGP
٥٬٠٠٠ YER٩٦٢٫٠٠٧ EGP
١٠٬٠٠٠ YER١٬٩٢٤٫٠١ EGP

حوِّل الجنيه المصري إلى الريال اليمني

egp
EGP
yer
YER
١ EGP٥٫١٩٧٤٧ YER
٥ EGP٢٥٫٩٨٧٣ YER
١٠ EGP٥١٫٩٧٤٧ YER
٢٥ EGP١٢٩٫٩٣٧ YER
٥٠ EGP٢٥٩٫٨٧٣ YER
١٠٠ EGP٥١٩٫٧٤٧ YER
٥٠٠ EGP٢٬٥٩٨٫٧٣ YER
١٬٠٠٠ EGP٥٬١٩٧٫٤٧ YER
٥٬٠٠٠ EGP٢٥٬٩٨٧٫٣ YER
١٠٬٠٠٠ EGP٥١٬٩٧٤٫٧ YER

مخطط YER إلى EGP

1 YER = ٠ EGP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجنيه المصري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٣٣٨٠٫١٩٣٧٦
منخفض
٠٫١٨٨٢٠٠٫١٨٦٤١
المتوسط
٠٫١٩٠٨١٠٫١٩٠٢٤
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٣٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
egp

EGP - الجنيه المصري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه المصري info

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