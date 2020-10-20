١ YER إلى DZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٥٣٧٣٢٤٧٢ الدينار الجزائري

1 DZD = ١٫٨٦١٠٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار الجزائري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار الجزائري

yer
YER
dzd
DZD
١ YER٠٫٥٣٧٣٢٥ DZD
٥ YER٢٫٦٨٦٦٢ DZD
١٠ YER٥٫٣٧٣٢٥ DZD
٢٥ YER١٣٫٤٣٣١ DZD
٥٠ YER٢٦٫٨٦٦٢ DZD
١٠٠ YER٥٣٫٧٣٢٥ DZD
٥٠٠ YER٢٦٨٫٦٦٢ DZD
١٬٠٠٠ YER٥٣٧٫٣٢٥ DZD
٥٬٠٠٠ YER٢٬٦٨٦٫٦٢ DZD
١٠٬٠٠٠ YER٥٬٣٧٣٫٢٥ DZD

حوِّل الدينار الجزائري إلى الريال اليمني

dzd
DZD
yer
YER
١ DZD١٫٨٦١٠٧ YER
٥ DZD٩٫٣٠٥٣٦ YER
١٠ DZD١٨٫٦١٠٧ YER
٢٥ DZD٤٦٫٥٢٦٨ YER
٥٠ DZD٩٣٫٠٥٣٦ YER
١٠٠ DZD١٨٦٫١٠٧ YER
٥٠٠ DZD٩٣٠٫٥٣٦ YER
١٬٠٠٠ DZD١٬٨٦١٫٠٧ YER
٥٬٠٠٠ DZD٩٬٣٠٥٫٣٦ YER
١٠٬٠٠٠ DZD١٨٬٦١٠٫٧ YER

مخطط YER إلى DZD

1 YER = ٠ DZD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار الجزائري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٤١٢٠٠٫٥٤١٢٩
منخفض
٠٫٥٣٦٩٦٠٫٥٣٦٥٢
المتوسط
٠٫٥٣٨٤٢٠٫٥٣٨٢٤
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
dzd

DZD - الدينار الجزائري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الجزائري هو سعر الصرف للزوج DZD إلى USD. رمز العملة لـ Algerian Dinars هو DZD. رمز العملة هو دج.

More الدينار الجزائري info

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