١ YER إلى DOGE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٣٣٧٦٢٥٥١٣٥٨٠٠٣ Dogecoin

1 DOGE = ٢٩٫٦١٨٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Dogecoin التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Dogecoin

yer
YER
doge
DOGE
١ YER٠٫٠٣٣٧٦٢٦ DOGE
٥ YER٠٫١٦٨٨١٣ DOGE
١٠ YER٠٫٣٣٧٦٢٦ DOGE
٢٥ YER٠٫٨٤٤٠٦٤ DOGE
٥٠ YER١٫٦٨٨١٣ DOGE
١٠٠ YER٣٫٣٧٦٢٦ DOGE
٥٠٠ YER١٦٫٨٨١٣ DOGE
١٬٠٠٠ YER٣٣٫٧٦٢٦ DOGE
٥٬٠٠٠ YER١٦٨٫٨١٣ DOGE
١٠٬٠٠٠ YER٣٣٧٫٦٢٦ DOGE

حوِّل Dogecoin إلى الريال اليمني

doge
DOGE
yer
YER
١ DOGE٢٩٫٦١٨٦ YER
٥ DOGE١٤٨٫٠٩٣ YER
١٠ DOGE٢٩٦٫١٨٦ YER
٢٥ DOGE٧٤٠٫٤٦٥ YER
٥٠ DOGE١٬٤٨٠٫٩٣ YER
١٠٠ DOGE٢٬٩٦١٫٨٦ YER
٥٠٠ DOGE١٤٬٨٠٩٫٣ YER
١٬٠٠٠ DOGE٢٩٬٦١٨٫٦ YER
٥٬٠٠٠ DOGE١٤٨٬٠٩٣ YER
١٠٬٠٠٠ DOGE٢٩٦٬١٨٦ YER

مخطط YER إلى DOGE

1 YER = ٠ DOGE

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Dogecoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٣٢٣٦٠٫٠٣٣٢٣٦
منخفض
٠٫٠٢٤١٥٥٠٫٠١٩٥٧١
المتوسط
٠٫٠٢٩٦٤٤٠٫٠٢٦٥٣٣
التقلب
٣٫٣٢٪؜٤٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
doge

DOGE - Dogecoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.

More Dogecoin info

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