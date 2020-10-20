١ YER إلى DOGE

١ الريال اليمني =
٠٫٠٣٣٧٦٢٥٥١٣٥٨٠٠٣ Dogecoin
1 DOGE = ٢٩٫٦١٨٦ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٣٣٧٦٢٥٥١٣٥٨٠٠٣ Dogecoin
1 DOGE = ٢٩٫٦١٨٦ YER
YER
DOGE
|١ YER
|٠٫٠٣٣٧٦٢٦ DOGE
|٥ YER
|٠٫١٦٨٨١٣ DOGE
|١٠ YER
|٠٫٣٣٧٦٢٦ DOGE
|٢٥ YER
|٠٫٨٤٤٠٦٤ DOGE
|٥٠ YER
|١٫٦٨٨١٣ DOGE
|١٠٠ YER
|٣٫٣٧٦٢٦ DOGE
|٥٠٠ YER
|١٦٫٨٨١٣ DOGE
|١٬٠٠٠ YER
|٣٣٫٧٦٢٦ DOGE
|٥٬٠٠٠ YER
|١٦٨٫٨١٣ DOGE
|١٠٬٠٠٠ YER
|٣٣٧٫٦٢٦ DOGE
DOGE
YER
|١ DOGE
|٢٩٫٦١٨٦ YER
|٥ DOGE
|١٤٨٫٠٩٣ YER
|١٠ DOGE
|٢٩٦٫١٨٦ YER
|٢٥ DOGE
|٧٤٠٫٤٦٥ YER
|٥٠ DOGE
|١٬٤٨٠٫٩٣ YER
|١٠٠ DOGE
|٢٬٩٦١٫٨٦ YER
|٥٠٠ DOGE
|١٤٬٨٠٩٫٣ YER
|١٬٠٠٠ DOGE
|٢٩٬٦١٨٫٦ YER
|٥٬٠٠٠ DOGE
|١٤٨٬٠٩٣ YER
|١٠٬٠٠٠ DOGE
|٢٩٦٬١٨٦ YER
1 YER = ٠ DOGE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٣٣٢٣٦
|٠٫٠٣٣٢٣٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٢٤١٥٥
|٠٫٠١٩٥٧١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٢٩٦٤٤
|٠٫٠٢٦٥٣٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٣٢٪
|٤٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.More Dogecoin info
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