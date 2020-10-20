١ YER إلى DJF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٧١١٢٢٥٣٥ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ١٫٤٠٦٠٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الجيبوتي

yer
YER
djf
DJF
١ YER٠٫٧١١٢٢٥ DJF
٥ YER٣٫٥٥٦١٣ DJF
١٠ YER٧٫١١٢٢٥ DJF
٢٥ YER١٧٫٧٨٠٦ DJF
٥٠ YER٣٥٫٥٦١٣ DJF
١٠٠ YER٧١٫١٢٢٥ DJF
٥٠٠ YER٣٥٥٫٦١٣ DJF
١٬٠٠٠ YER٧١١٫٢٢٥ DJF
٥٬٠٠٠ YER٣٬٥٥٦٫١٣ DJF
١٠٬٠٠٠ YER٧٬١١٢٫٢٥ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى الريال اليمني

djf
DJF
yer
YER
١ DJF١٫٤٠٦٠٢ YER
٥ DJF٧٫٠٣٠١٢ YER
١٠ DJF١٤٫٠٦٠٢ YER
٢٥ DJF٣٥٫١٥٠٦ YER
٥٠ DJF٧٠٫٣٠١٢ YER
١٠٠ DJF١٤٠٫٦٠٢ YER
٥٠٠ DJF٧٠٣٫٠١٢ YER
١٬٠٠٠ DJF١٬٤٠٦٫٠٢ YER
٥٬٠٠٠ DJF٧٬٠٣٠٫١٢ YER
١٠٬٠٠٠ DJF١٤٬٠٦٠٫٢ YER

مخطط YER إلى DJF

1 YER = ٠ DJF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧١٣٨٢٠٫٧١٣٨٢
منخفض
٠٫٧٠٩٧١٠٫٧٠٨٤٥
المتوسط
٠٫٧١١٣٢٠٫٧١١٢٨
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

More الفرنك الجيبوتي info

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