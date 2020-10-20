١ YER إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٧٢٤٧٧٨٥٠ German Deutsche Mark

1 DEM = ١٣٧٫٩٧٣ YER

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى German Deutsche Mark

yer
YER
dem
DEM
١ YER٠٫٠٠٧٢٤٧٧٩ DEM
٥ YER٠٫٠٣٦٢٣٨٩ DEM
١٠ YER٠٫٠٧٢٤٧٧٩ DEM
٢٥ YER٠٫١٨١١٩٥ DEM
٥٠ YER٠٫٣٦٢٣٨٩ DEM
١٠٠ YER٠٫٧٢٤٧٧٩ DEM
٥٠٠ YER٣٫٦٢٣٨٩ DEM
١٬٠٠٠ YER٧٫٢٤٧٧٩ DEM
٥٬٠٠٠ YER٣٦٫٢٣٨٩ DEM
١٠٬٠٠٠ YER٧٢٫٤٧٧٩ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى الريال اليمني

dem
DEM
yer
YER
١ DEM١٣٧٫٩٧٣ YER
٥ DEM٦٨٩٫٨٦٦ YER
١٠ DEM١٬٣٧٩٫٧٣ YER
٢٥ DEM٣٬٤٤٩٫٣٣ YER
٥٠ DEM٦٬٨٩٨٫٦٦ YER
١٠٠ DEM١٣٬٧٩٧٫٣ YER
٥٠٠ DEM٦٨٬٩٨٦٫٦ YER
١٬٠٠٠ DEM١٣٧٬٩٧٣ YER
٥٬٠٠٠ DEM٦٨٩٬٨٦٦ YER
١٠٬٠٠٠ DEM١٬٣٧٩٬٧٣٠ YER

مخطط YER إلى DEM

1 YER = ٠ DEM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

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