١ YER إلى CYP

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٢١٦٨٨٦٩٥ Cypriot Pound

1 CYP = ٤٦١٫٠٧٠ YER

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Cypriot Pound

yer
YER
cyp
CYP
١ YER٠٫٠٠٢١٦٨٨٧ CYP
٥ YER٠٫٠١٠٨٤٤٣ CYP
١٠ YER٠٫٠٢١٦٨٨٧ CYP
٢٥ YER٠٫٠٥٤٢٢١٧ CYP
٥٠ YER٠٫١٠٨٤٤٣ CYP
١٠٠ YER٠٫٢١٦٨٨٧ CYP
٥٠٠ YER١٫٠٨٤٤٣ CYP
١٬٠٠٠ YER٢٫١٦٨٨٧ CYP
٥٬٠٠٠ YER١٠٫٨٤٤٣ CYP
١٠٬٠٠٠ YER٢١٫٦٨٨٧ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى الريال اليمني

cyp
CYP
yer
YER
١ CYP٤٦١٫٠٧ YER
٥ CYP٢٬٣٠٥٫٣٥ YER
١٠ CYP٤٬٦١٠٫٧ YER
٢٥ CYP١١٬٥٢٦٫٧ YER
٥٠ CYP٢٣٬٠٥٣٫٥ YER
١٠٠ CYP٤٦٬١٠٧ YER
٥٠٠ CYP٢٣٠٬٥٣٥ YER
١٬٠٠٠ CYP٤٦١٬٠٧٠ YER
٥٬٠٠٠ CYP٢٬٣٠٥٬٣٥٠ YER
١٠٬٠٠٠ CYP٤٬٦١٠٬٧٠٠ YER

مخطط YER إلى CYP

1 YER = ٠ CYP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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