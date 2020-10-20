١ YER إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٤٠٨٤٤٠١١ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٢٫٤٤٨٣٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى إسكيدو الرأس الأخضر

yer
YER
cve
CVE
١ YER٠٫٤٠٨٤٤ CVE
٥ YER٢٫٠٤٢٢ CVE
١٠ YER٤٫٠٨٤٤ CVE
٢٥ YER١٠٫٢١١ CVE
٥٠ YER٢٠٫٤٢٢ CVE
١٠٠ YER٤٠٫٨٤٤ CVE
٥٠٠ YER٢٠٤٫٢٢ CVE
١٬٠٠٠ YER٤٠٨٫٤٤ CVE
٥٬٠٠٠ YER٢٬٠٤٢٫٢ CVE
١٠٬٠٠٠ YER٤٬٠٨٤٫٤ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى الريال اليمني

cve
CVE
yer
YER
١ CVE٢٫٤٤٨٣٤ YER
٥ CVE١٢٫٢٤١٧ YER
١٠ CVE٢٤٫٤٨٣٤ YER
٢٥ CVE٦١٫٢٠٨٥ YER
٥٠ CVE١٢٢٫٤١٧ YER
١٠٠ CVE٢٤٤٫٨٣٤ YER
٥٠٠ CVE١٬٢٢٤٫١٧ YER
١٬٠٠٠ CVE٢٬٤٤٨٫٣٤ YER
٥٬٠٠٠ CVE١٢٬٢٤١٫٧ YER
١٠٬٠٠٠ CVE٢٤٬٤٨٣٫٤ YER

مخطط YER إلى CVE

1 YER = ٠ CVE

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤١٢٦٣٠٫٤١٤٧٤
منخفض
٠٫٤٠٣٩٨٠٫٤٠٣٩٨
المتوسط
٠٫٤٠٩٦٤٠٫٤٠٩٢٧
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

More إسكيدو الرأس الأخضر info

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