١ YER إلى CNH

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٩١٨٢٩٨١ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٣٤٫٢٦٦٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

yer
YER
cnh
CNH
١ YER٠٫٠٢٩١٨٣ CNH
٥ YER٠٫١٤٥٩١٥ CNH
١٠ YER٠٫٢٩١٨٣ CNH
٢٥ YER٠٫٧٢٩٥٧٥ CNH
٥٠ YER١٫٤٥٩١٥ CNH
١٠٠ YER٢٫٩١٨٣ CNH
٥٠٠ YER١٤٫٥٩١٥ CNH
١٬٠٠٠ YER٢٩٫١٨٣ CNH
٥٬٠٠٠ YER١٤٥٫٩١٥ CNH
١٠٬٠٠٠ YER٢٩١٫٨٣ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى الريال اليمني

cnh
CNH
yer
YER
١ CNH٣٤٫٢٦٦٥ YER
٥ CNH١٧١٫٣٣٣ YER
١٠ CNH٣٤٢٫٦٦٥ YER
٢٥ CNH٨٥٦٫٦٦٤ YER
٥٠ CNH١٬٧١٣٫٣٣ YER
١٠٠ CNH٣٬٤٢٦٫٦٥ YER
٥٠٠ CNH١٧٬١٣٣٫٣ YER
١٬٠٠٠ CNH٣٤٬٢٦٦٫٥ YER
٥٬٠٠٠ CNH١٧١٬٣٣٣ YER
١٠٬٠٠٠ CNH٣٤٢٬٦٦٥ YER

مخطط YER إلى CNH

1 YER = ٠ CNH

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٩٢٠٨٠٫٠٢٩٢٠٨
منخفض
٠٫٠٢٨٩٤٥٠٫٠٢٨٧٢٨
المتوسط
٠٫٠٢٩٠٧٧٠٫٠٢٨٩٩٤
التقلب
٠٫١٢٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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