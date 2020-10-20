١ YER إلى CLP

١ الريال اليمني =
٣٫٧٦٣٩٦٤٢ البيزو الشيلي
1 CLP = ٠٫٢٦٥٦٧٧ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٣٫٧٦٣٩٦٤٢ البيزو الشيلي
1 CLP = ٠٫٢٦٥٦٧٧ YER
YER
CLP
|١ YER
|٣٫٧٦٣٩٦ CLP
|٥ YER
|١٨٫٨١٩٨ CLP
|١٠ YER
|٣٧٫٦٣٩٦ CLP
|٢٥ YER
|٩٤٫٠٩٩١ CLP
|٥٠ YER
|١٨٨٫١٩٨ CLP
|١٠٠ YER
|٣٧٦٫٣٩٦ CLP
|٥٠٠ YER
|١٬٨٨١٫٩٨ CLP
|١٬٠٠٠ YER
|٣٬٧٦٣٫٩٦ CLP
|٥٬٠٠٠ YER
|١٨٬٨١٩٫٨ CLP
|١٠٬٠٠٠ YER
|٣٧٬٦٣٩٫٦ CLP
1 YER = ٠ CLP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٫٨١٥٢
|٣٫٩١٧٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٫٦١٤٥
|٣٫٥٤٩٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٫٧٢٠٤
|٣٫٧٢٨٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٦٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.More البيزو الشيلي info
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