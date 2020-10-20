١ YER إلى CLP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٣٫٧٦٣٩٦٤٢ البيزو الشيلي

1 CLP = ٠٫٢٦٥٦٧٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو الشيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو الشيلي

yer
YER
clp
CLP
١ YER٣٫٧٦٣٩٦ CLP
٥ YER١٨٫٨١٩٨ CLP
١٠ YER٣٧٫٦٣٩٦ CLP
٢٥ YER٩٤٫٠٩٩١ CLP
٥٠ YER١٨٨٫١٩٨ CLP
١٠٠ YER٣٧٦٫٣٩٦ CLP
٥٠٠ YER١٬٨٨١٫٩٨ CLP
١٬٠٠٠ YER٣٬٧٦٣٫٩٦ CLP
٥٬٠٠٠ YER١٨٬٨١٩٫٨ CLP
١٠٬٠٠٠ YER٣٧٬٦٣٩٫٦ CLP

حوِّل البيزو الشيلي إلى الريال اليمني

clp
CLP
yer
YER
١ CLP٠٫٢٦٥٦٧٧ YER
٥ CLP١٫٣٢٨٣٩ YER
١٠ CLP٢٫٦٥٦٧٧ YER
٢٥ CLP٦٫٦٤١٩٣ YER
٥٠ CLP١٣٫٢٨٣٩ YER
١٠٠ CLP٢٦٫٥٦٧٧ YER
٥٠٠ CLP١٣٢٫٨٣٩ YER
١٬٠٠٠ CLP٢٦٥٫٦٧٧ YER
٥٬٠٠٠ CLP١٬٣٢٨٫٣٩ YER
١٠٬٠٠٠ CLP٢٬٦٥٦٫٧٧ YER

مخطط YER إلى CLP

1 YER = ٠ CLP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو الشيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٨١٥٢٣٫٩١٧٧
منخفض
٣٫٦١٤٥٣٫٥٤٩٠
المتوسط
٣٫٧٢٠٤٣٫٧٢٨٥
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
clp

CLP - البيزو الشيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.

More البيزو الشيلي info

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