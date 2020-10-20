١ YER إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٨٠٥٠٧٧٠٢ الدولار البليزي

1 BZD = ١٢٤٫٢١٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار البليزي

yer
YER
bzd
BZD
١ YER٠٫٠٠٨٠٥٠٧٧ BZD
٥ YER٠٫٠٤٠٢٥٣٩ BZD
١٠ YER٠٫٠٨٠٥٠٧٧ BZD
٢٥ YER٠٫٢٠١٢٦٩ BZD
٥٠ YER٠٫٤٠٢٥٣٩ BZD
١٠٠ YER٠٫٨٠٥٠٧٧ BZD
٥٠٠ YER٤٫٠٢٥٣٩ BZD
١٬٠٠٠ YER٨٫٠٥٠٧٧ BZD
٥٬٠٠٠ YER٤٠٫٢٥٣٩ BZD
١٠٬٠٠٠ YER٨٠٫٥٠٧٧ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى الريال اليمني

bzd
BZD
yer
YER
١ BZD١٢٤٫٢١٢ YER
٥ BZD٦٢١٫٠٥٩ YER
١٠ BZD١٬٢٤٢٫١٢ YER
٢٥ BZD٣٬١٠٥٫٢٩ YER
٥٠ BZD٦٬٢١٠٫٥٩ YER
١٠٠ BZD١٢٬٤٢١٫٢ YER
٥٠٠ BZD٦٢٬١٠٥٫٩ YER
١٬٠٠٠ BZD١٢٤٬٢١٢ YER
٥٬٠٠٠ BZD٦٢١٬٠٥٩ YER
١٠٬٠٠٠ BZD١٬٢٤٢٬١٢٠ YER

مخطط YER إلى BZD

1 YER = ٠ BZD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٠٩١٥٠٫٠٠٨١٠٠٤
منخفض
٠٫٠٠٨٠٤٥٧٠٫٠٠٨٠٤٤٩
المتوسط
٠٫٠٠٨٠٧٨٩٠٫٠٠٨٠٧٥١
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

More الدولار البليزي info

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