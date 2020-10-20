١ YER إلى BYR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٣٠٫٦٨٩٧٧ الروبل البلاروسية

1 BYR = ٠٫٠٠٧٦٥١٧١ YER

BYR استُبدِلَت بـ BYN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبل البلاروسية

yer
YER
byr
BYR
١ YER١٣٠٫٦٩ BYR
٥ YER٦٥٣٫٤٤٩ BYR
١٠ YER١٬٣٠٦٫٩ BYR
٢٥ YER٣٬٢٦٧٫٢٤ BYR
٥٠ YER٦٬٥٣٤٫٤٩ BYR
١٠٠ YER١٣٬٠٦٩ BYR
٥٠٠ YER٦٥٬٣٤٤٫٩ BYR
١٬٠٠٠ YER١٣٠٬٦٩٠ BYR
٥٬٠٠٠ YER٦٥٣٬٤٤٩ BYR
١٠٬٠٠٠ YER١٬٣٠٦٬٩٠٠ BYR

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الريال اليمني

byr
BYR
yer
YER
١ BYR٠٫٠٠٧٦٥١٧١ YER
٥ BYR٠٫٠٣٨٢٥٨٥ YER
١٠ BYR٠٫٠٧٦٥١٧١ YER
٢٥ BYR٠٫١٩١٢٩٣ YER
٥٠ BYR٠٫٣٨٢٥٨٥ YER
١٠٠ BYR٠٫٧٦٥١٧١ YER
٥٠٠ BYR٣٫٨٢٥٨٥ YER
١٬٠٠٠ BYR٧٫٦٥١٧١ YER
٥٬٠٠٠ BYR٣٨٫٢٥٨٥ YER
١٠٬٠٠٠ BYR٧٦٫٥١٧١ YER

مخطط YER إلى BYR

1 YER = ٠ BYR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٣٠٨٨٠٫٠١٣١٠٢
منخفض
٠٫٠١٣٠٥٧٠٫٠١٢٩٤٨
المتوسط
٠٫٠١٣٠٧٠٠٫٠١٣٠٦٩
التقلب
٠٫٠٨٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
byr

BYR - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.

More الروبل البلاروسية info

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