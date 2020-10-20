١ YER إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٧٥٩١٧٤٣ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٣٦٫٢٤٢٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البوليفيانو البوليفي

yer
YER
bob
BOB
١ YER٠٫٠٢٧٥٩١٧ BOB
٥ YER٠٫١٣٧٩٥٩ BOB
١٠ YER٠٫٢٧٥٩١٧ BOB
٢٥ YER٠٫٦٨٩٧٩٤ BOB
٥٠ YER١٫٣٧٩٥٩ BOB
١٠٠ YER٢٫٧٥٩١٧ BOB
٥٠٠ YER١٣٫٧٩٥٩ BOB
١٬٠٠٠ YER٢٧٫٥٩١٧ BOB
٥٬٠٠٠ YER١٣٧٫٩٥٩ BOB
١٠٬٠٠٠ YER٢٧٥٫٩١٧ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى الريال اليمني

bob
BOB
yer
YER
١ BOB٣٦٫٢٤٢٧ YER
٥ BOB١٨١٫٢١٤ YER
١٠ BOB٣٦٢٫٤٢٧ YER
٢٥ BOB٩٠٦٫٠٦٨ YER
٥٠ BOB١٬٨١٢٫١٤ YER
١٠٠ BOB٣٬٦٢٤٫٢٧ YER
٥٠٠ BOB١٨٬١٢١٫٤ YER
١٬٠٠٠ BOB٣٦٬٢٤٢٫٧ YER
٥٬٠٠٠ BOB١٨١٬٢١٤ YER
١٠٬٠٠٠ BOB٣٦٢٬٤٢٧ YER

مخطط YER إلى BOB

1 YER = ٠ BOB

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٧٧١٤٠٫٠٢٧٧٣٥
منخفض
٠٫٠٢٧٥٤٣٠٫٠٢٧٤٤١
المتوسط
٠٫٠٢٧٦٠٢٠٫٠٢٧٦١٥
التقلب
٠٫٢١٪؜٠٫١٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

More البوليفيانو البوليفي info

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