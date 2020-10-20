١ YER إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٤٩٥٠١٥١ Belgian Franc

1 BEF = ٦٫٦٨٨٩٠ YER

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Belgian Franc

yer
YER
bef
BEF
١ YER٠٫١٤٩٥٠٢ BEF
٥ YER٠٫٧٤٧٥٠٨ BEF
١٠ YER١٫٤٩٥٠٢ BEF
٢٥ YER٣٫٧٣٧٥٤ BEF
٥٠ YER٧٫٤٧٥٠٨ BEF
١٠٠ YER١٤٫٩٥٠٢ BEF
٥٠٠ YER٧٤٫٧٥٠٨ BEF
١٬٠٠٠ YER١٤٩٫٥٠٢ BEF
٥٬٠٠٠ YER٧٤٧٫٥٠٨ BEF
١٠٬٠٠٠ YER١٬٤٩٥٫٠٢ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى الريال اليمني

bef
BEF
yer
YER
١ BEF٦٫٦٨٨٩ YER
٥ BEF٣٣٫٤٤٤٥ YER
١٠ BEF٦٦٫٨٨٩ YER
٢٥ BEF١٦٧٫٢٢٢ YER
٥٠ BEF٣٣٤٫٤٤٥ YER
١٠٠ BEF٦٦٨٫٨٩ YER
٥٠٠ BEF٣٬٣٤٤٫٤٥ YER
١٬٠٠٠ BEF٦٬٦٨٨٫٩ YER
٥٬٠٠٠ BEF٣٣٬٤٤٤٫٥ YER
١٠٬٠٠٠ BEF٦٦٬٨٨٩ YER

مخطط YER إلى BEF

1 YER = ٠ BEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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