١ YER إلى BCH

١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٠٠١٠٦٩١٤٤٥١٤ Bitcoin Cash
1 BCH = ٩٣٬٥٣٢٫٧ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٠٠١٠٦٩١٤٤٥١٤ Bitcoin Cash
1 BCH = ٩٣٬٥٣٢٫٧ YER
YER
BCH
|١ YER
|٠٫٠٠٠٠١٠٦٩١٤ BCH
|٥ YER
|٠٫٠٠٠٠٥٣٤٥٧٢ BCH
|١٠ YER
|٠٫٠٠٠١٠٦٩١٤ BCH
|٢٥ YER
|٠٫٠٠٠٢٦٧٢٨٦ BCH
|٥٠ YER
|٠٫٠٠٠٥٣٤٥٧٢ BCH
|١٠٠ YER
|٠٫٠٠١٠٦٩١٤ BCH
|٥٠٠ YER
|٠٫٠٠٥٣٤٥٧٢ BCH
|١٬٠٠٠ YER
|٠٫٠١٠٦٩١٤ BCH
|٥٬٠٠٠ YER
|٠٫٠٥٣٤٥٧٢ BCH
|١٠٬٠٠٠ YER
|٠٫١٠٦٩١٤ BCH
1 YER = ٠ BCH
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠١٠٩٨٠
|٠٫٠٠٠٠١٠٩٨٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٨٠٥٣٢
|٠٫٠٠٠٠٠٥٧٣٦٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٩٦١٨٧
|٠٫٠٠٠٠٠٨٦٣٩١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٠٩٪
|٣٫٨٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.More Bitcoin Cash info
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