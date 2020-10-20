١ YER إلى BCH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٠١٠٦٩١٤٤٥١٤ Bitcoin Cash

1 BCH = ٩٣٬٥٣٢٫٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Bitcoin Cash التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Bitcoin Cash

yer
YER
bch
BCH
١ YER٠٫٠٠٠٠١٠٦٩١٤ BCH
٥ YER٠٫٠٠٠٠٥٣٤٥٧٢ BCH
١٠ YER٠٫٠٠٠١٠٦٩١٤ BCH
٢٥ YER٠٫٠٠٠٢٦٧٢٨٦ BCH
٥٠ YER٠٫٠٠٠٥٣٤٥٧٢ BCH
١٠٠ YER٠٫٠٠١٠٦٩١٤ BCH
٥٠٠ YER٠٫٠٠٥٣٤٥٧٢ BCH
١٬٠٠٠ YER٠٫٠١٠٦٩١٤ BCH
٥٬٠٠٠ YER٠٫٠٥٣٤٥٧٢ BCH
١٠٬٠٠٠ YER٠٫١٠٦٩١٤ BCH

حوِّل Bitcoin Cash إلى الريال اليمني

bch
BCH
yer
YER
١ BCH٩٣٬٥٣٢٫٧ YER
٥ BCH٤٦٧٬٦٦٤ YER
١٠ BCH٩٣٥٬٣٢٧ YER
٢٥ BCH٢٬٣٣٨٬٣٢٠ YER
٥٠ BCH٤٬٦٧٦٬٦٤٠ YER
١٠٠ BCH٩٬٣٥٣٬٢٧٠ YER
٥٠٠ BCH٤٦٬٧٦٦٬٤٠٠ YER
١٬٠٠٠ BCH٩٣٬٥٣٢٬٧٠٠ YER
٥٬٠٠٠ BCH٤٦٧٬٦٦٤٬٠٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ BCH٩٣٥٬٣٢٧٬٠٠٠ YER

مخطط YER إلى BCH

1 YER = ٠ BCH

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Bitcoin Cash

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٠٩٨٠٠٫٠٠٠٠١٠٩٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٨٠٥٣٢٠٫٠٠٠٠٠٥٧٣٦٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٩٦١٨٧٠٫٠٠٠٠٠٨٦٣٩١
التقلب
٣٫٠٩٪؜٣٫٨٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
bch

BCH - Bitcoin Cash

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.

More Bitcoin Cash info

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