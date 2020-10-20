١ YER إلى AZN

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٦٧٩٤٠٨٣٠ المانات الأذربيجاني

1 AZN = ١٤٧٫١٨٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى المانات الأذربيجاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى المانات الأذربيجاني

yer
YER
azn
AZN
١ YER٠٫٠٠٦٧٩٤٠٨ AZN
٥ YER٠٫٠٣٣٩٧٠٤ AZN
١٠ YER٠٫٠٦٧٩٤٠٨ AZN
٢٥ YER٠٫١٦٩٨٥٢ AZN
٥٠ YER٠٫٣٣٩٧٠٤ AZN
١٠٠ YER٠٫٦٧٩٤٠٨ AZN
٥٠٠ YER٣٫٣٩٧٠٤ AZN
١٬٠٠٠ YER٦٫٧٩٤٠٨ AZN
٥٬٠٠٠ YER٣٣٫٩٧٠٤ AZN
١٠٬٠٠٠ YER٦٧٫٩٤٠٨ AZN

حوِّل المانات الأذربيجاني إلى الريال اليمني

azn
AZN
yer
YER
١ AZN١٤٧٫١٨٧ YER
٥ AZN٧٣٥٫٩٣٤ YER
١٠ AZN١٬٤٧١٫٨٧ YER
٢٥ AZN٣٬٦٧٩٫٦٧ YER
٥٠ AZN٧٬٣٥٩٫٣٤ YER
١٠٠ AZN١٤٬٧١٨٫٧ YER
٥٠٠ AZN٧٣٬٥٩٣٫٤ YER
١٬٠٠٠ AZN١٤٧٬١٨٧ YER
٥٬٠٠٠ AZN٧٣٥٬٩٣٤ YER
١٠٬٠٠٠ AZN١٬٤٧١٬٨٧٠ YER

مخطط YER إلى AZN

1 YER = ٠ AZN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل المانات الأذربيجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٧٩٨١٠٫٠٠٦٨٠٥٠
منخفض
٠٫٠٠٦٧٨٨٠٠٫٠٠٦٧٨٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٦٧٩٣٦٠٫٠٠٦٧٩٤٦
التقلب
٠٫٠٦٪؜٠٫٠٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
azn

AZN - المانات الأذربيجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات الأذربيجاني هو سعر الصرف للزوج AZN إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijan Manats هو AZN. رمز العملة هو ₼.

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