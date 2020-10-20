١ YER إلى AZM

١ الريال اليمني =
٣٣٫٩٧٠٤١٥ Azerbaijani Manat
1 AZM = ٠٫٠٢٩٤٣٧٤ YER
AZM استُبدِلَت بـ AZN
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٣٣٫٩٧٠٤١٥ Azerbaijani Manat
1 AZM = ٠٫٠٢٩٤٣٧٤ YER
AZM استُبدِلَت بـ AZN
YER
AZM
|١ YER
|٣٣٫٩٧٠٤ AZM
|٥ YER
|١٦٩٫٨٥٢ AZM
|١٠ YER
|٣٣٩٫٧٠٤ AZM
|٢٥ YER
|٨٤٩٫٢٦ AZM
|٥٠ YER
|١٬٦٩٨٫٥٢ AZM
|١٠٠ YER
|٣٬٣٩٧٫٠٤ AZM
|٥٠٠ YER
|١٦٬٩٨٥٫٢ AZM
|١٬٠٠٠ YER
|٣٣٬٩٧٠٫٤ AZM
|٥٬٠٠٠ YER
|١٦٩٬٨٥٢ AZM
|١٠٬٠٠٠ YER
|٣٣٩٬٧٠٤ AZM
1 YER = ٠ AZM
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٦٧٩٨١
|٠٫٠٠٦٨٠٥٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٦٧٨٨٠
|٠٫٠٠٦٧٨٨٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٦٧٩٣٦
|٠٫٠٠٦٧٩٤٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٦٪
|٠٫٠٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.
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