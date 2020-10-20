١ YER إلى AZM

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٣٣٫٩٧٠٤١٥ Azerbaijani Manat

1 AZM = ٠٫٠٢٩٤٣٧٤ YER

AZM استُبدِلَت بـ AZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Azerbaijani Manat التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Azerbaijani Manat

yer
YER
azm
AZM
١ YER٣٣٫٩٧٠٤ AZM
٥ YER١٦٩٫٨٥٢ AZM
١٠ YER٣٣٩٫٧٠٤ AZM
٢٥ YER٨٤٩٫٢٦ AZM
٥٠ YER١٬٦٩٨٫٥٢ AZM
١٠٠ YER٣٬٣٩٧٫٠٤ AZM
٥٠٠ YER١٦٬٩٨٥٫٢ AZM
١٬٠٠٠ YER٣٣٬٩٧٠٫٤ AZM
٥٬٠٠٠ YER١٦٩٬٨٥٢ AZM
١٠٬٠٠٠ YER٣٣٩٬٧٠٤ AZM

حوِّل Azerbaijani Manat إلى الريال اليمني

azm
AZM
yer
YER
١ AZM٠٫٠٢٩٤٣٧٤ YER
٥ AZM٠٫١٤٧١٨٧ YER
١٠ AZM٠٫٢٩٤٣٧٤ YER
٢٥ AZM٠٫٧٣٥٩٣٤ YER
٥٠ AZM١٫٤٧١٨٧ YER
١٠٠ AZM٢٫٩٤٣٧٤ YER
٥٠٠ AZM١٤٫٧١٨٧ YER
١٬٠٠٠ AZM٢٩٫٤٣٧٤ YER
٥٬٠٠٠ AZM١٤٧٫١٨٧ YER
١٠٬٠٠٠ AZM٢٩٤٫٣٧٤ YER

مخطط YER إلى AZM

1 YER = ٠ AZM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Azerbaijani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٧٩٨١٠٫٠٠٦٨٠٥٠
منخفض
٠٫٠٠٦٧٨٨٠٠٫٠٠٦٧٨٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٦٧٩٣٦٠٫٠٠٦٧٩٤٦
التقلب
٠٫٠٦٪؜٠٫٠٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings