١ YER إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٥٩٥٣٥٦٤٩ الدولار الأسترالي

1 AUD = ١٦٧٫٩٦٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الأسترالي

yer
YER
aud
AUD
١ YER٠٫٠٠٥٩٥٣٥٦ AUD
٥ YER٠٫٠٢٩٧٦٧٨ AUD
١٠ YER٠٫٠٥٩٥٣٥٦ AUD
٢٥ YER٠٫١٤٨٨٣٩ AUD
٥٠ YER٠٫٢٩٧٦٧٨ AUD
١٠٠ YER٠٫٥٩٥٣٥٦ AUD
٥٠٠ YER٢٫٩٧٦٧٨ AUD
١٬٠٠٠ YER٥٫٩٥٣٥٦ AUD
٥٬٠٠٠ YER٢٩٫٧٦٧٨ AUD
١٠٬٠٠٠ YER٥٩٫٥٣٥٦ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى الريال اليمني

aud
AUD
yer
YER
١ AUD١٦٧٫٩٦٧ YER
٥ AUD٨٣٩٫٨٣٣ YER
١٠ AUD١٬٦٧٩٫٦٧ YER
٢٥ AUD٤٬١٩٩٫١٦ YER
٥٠ AUD٨٬٣٩٨٫٣٣ YER
١٠٠ AUD١٦٬٧٩٦٫٧ YER
٥٠٠ AUD٨٣٬٩٨٣٫٣ YER
١٬٠٠٠ AUD١٦٧٬٩٦٧ YER
٥٬٠٠٠ AUD٨٣٩٬٨٣٣ YER
١٠٬٠٠٠ AUD١٬٦٧٩٬٦٧٠ YER

مخطط YER إلى AUD

1 YER = ٠ AUD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٠٧١٤٠٫٠٠٦٢٢٩٥
منخفض
٠٫٠٠٥٩٥٤٣٠٫٠٠٥٩٥٤٣
المتوسط
٠٫٠٠٦٠١٣٤٠٫٠٠٦٠٥٦٥
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأسترالي info

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