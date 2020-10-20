١ YER إلى ATS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٥٠٩٩٦٣٠١ Austrian Schilling

1 ATS = ١٩٫٦٠٩٣ YER

ATS استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Austrian Schilling التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Austrian Schilling

yer
YER
ats
ATS
١ YER٠٫٠٥٠٩٩٦٣ ATS
٥ YER٠٫٢٥٤٩٨٢ ATS
١٠ YER٠٫٥٠٩٩٦٣ ATS
٢٥ YER١٫٢٧٤٩١ ATS
٥٠ YER٢٫٥٤٩٨٢ ATS
١٠٠ YER٥٫٠٩٩٦٣ ATS
٥٠٠ YER٢٥٫٤٩٨٢ ATS
١٬٠٠٠ YER٥٠٫٩٩٦٣ ATS
٥٬٠٠٠ YER٢٥٤٫٩٨٢ ATS
١٠٬٠٠٠ YER٥٠٩٫٩٦٣ ATS

حوِّل Austrian Schilling إلى الريال اليمني

ats
ATS
yer
YER
١ ATS١٩٫٦٠٩٣ YER
٥ ATS٩٨٫٠٤٦٣ YER
١٠ ATS١٩٦٫٠٩٣ YER
٢٥ ATS٤٩٠٫٢٣٢ YER
٥٠ ATS٩٨٠٫٤٦٣ YER
١٠٠ ATS١٬٩٦٠٫٩٣ YER
٥٠٠ ATS٩٬٨٠٤٫٦٣ YER
١٬٠٠٠ ATS١٩٬٦٠٩٫٣ YER
٥٬٠٠٠ ATS٩٨٬٠٤٦٫٣ YER
١٠٬٠٠٠ ATS١٩٦٬٠٩٣ YER

مخطط YER إلى ATS

1 YER = ٠ ATS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Austrian Schilling

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ats

ATS - Austrian Schilling

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Austrian Schilling هو سعر الصرف للزوج ATS إلى USD. رمز العملة لـ Austrian Schillings هو ATS.

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings