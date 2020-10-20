١ YER إلى ARS

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٣٫٦٥٢١٣٩٦ البيزو الأرجنتيني

1 ARS = ٠٫٢٧٣٨١٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو الأرجنتيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو الأرجنتيني

yer
YER
ars
ARS
١ YER٣٫٦٥٢١٤ ARS
٥ YER١٨٫٢٦٠٧ ARS
١٠ YER٣٦٫٥٢١٤ ARS
٢٥ YER٩١٫٣٠٣٥ ARS
٥٠ YER١٨٢٫٦٠٧ ARS
١٠٠ YER٣٦٥٫٢١٤ ARS
٥٠٠ YER١٬٨٢٦٫٠٧ ARS
١٬٠٠٠ YER٣٬٦٥٢٫١٤ ARS
٥٬٠٠٠ YER١٨٬٢٦٠٫٧ ARS
١٠٬٠٠٠ YER٣٦٬٥٢١٫٤ ARS

حوِّل البيزو الأرجنتيني إلى الريال اليمني

ars
ARS
yer
YER
١ ARS٠٫٢٧٣٨١٢ YER
٥ ARS١٫٣٦٩٠٦ YER
١٠ ARS٢٫٧٣٨١٢ YER
٢٥ ARS٦٫٨٤٥٣ YER
٥٠ ARS١٣٫٦٩٠٦ YER
١٠٠ ARS٢٧٫٣٨١٢ YER
٥٠٠ ARS١٣٦٫٩٠٦ YER
١٬٠٠٠ ARS٢٧٣٫٨١٢ YER
٥٬٠٠٠ ARS١٬٣٦٩٫٠٦ YER
١٠٬٠٠٠ ARS٢٬٧٣٨٫١٢ YER

مخطط YER إلى ARS

1 YER = ٠ ARS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو الأرجنتيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٦٥٤٠٣٫٦٥٤٠
منخفض
٣٫٥٨٢٤٣٫٤٣٩٢
المتوسط
٣٫٦١٦٢٣٫٥٤٥٧
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ars

ARS - البيزو الأرجنتيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الأرجنتيني هو سعر الصرف للزوج ARS إلى USD. رمز العملة لـ Argentine Pesos هو ARS. رمز العملة هو $.

More البيزو الأرجنتيني info

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