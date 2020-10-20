١ YER إلى ANG

١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٧١٥٦٤٨٥٤ الجيلدر الهولندي
1 ANG = ١٣٩٫٧٣٣ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٧١٥٦٤٨٥٤ الجيلدر الهولندي
1 ANG = ١٣٩٫٧٣٣ YER
YER
ANG
|١ YER
|٠٫٠٠٧١٥٦٤٩ ANG
|٥ YER
|٠٫٠٣٥٧٨٢٤ ANG
|١٠ YER
|٠٫٠٧١٥٦٤٩ ANG
|٢٥ YER
|٠٫١٧٨٩١٢ ANG
|٥٠ YER
|٠٫٣٥٧٨٢٤ ANG
|١٠٠ YER
|٠٫٧١٥٦٤٩ ANG
|٥٠٠ YER
|٣٫٥٧٨٢٤ ANG
|١٬٠٠٠ YER
|٧٫١٥٦٤٩ ANG
|٥٬٠٠٠ YER
|٣٥٫٧٨٢٤ ANG
|١٠٬٠٠٠ YER
|٧١٫٥٦٤٩ ANG
1 YER = ٠ ANG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧١٦٨٢
|٠٫٠٠٧١٦٨٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧١٤٠٢
|٠٫٠٠٧١٣٩٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٧١٥٥٢
|٠٫٠٠٧١٥٤٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫١٥٪
|٠٫١٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.More الجيلدر الهولندي info
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