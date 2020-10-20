١ YER إلى ANG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٧١٥٦٤٨٥٤ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ١٣٩٫٧٣٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجيلدر الهولندي

yer
YER
ang
ANG
١ YER٠٫٠٠٧١٥٦٤٩ ANG
٥ YER٠٫٠٣٥٧٨٢٤ ANG
١٠ YER٠٫٠٧١٥٦٤٩ ANG
٢٥ YER٠٫١٧٨٩١٢ ANG
٥٠ YER٠٫٣٥٧٨٢٤ ANG
١٠٠ YER٠٫٧١٥٦٤٩ ANG
٥٠٠ YER٣٫٥٧٨٢٤ ANG
١٬٠٠٠ YER٧٫١٥٦٤٩ ANG
٥٬٠٠٠ YER٣٥٫٧٨٢٤ ANG
١٠٬٠٠٠ YER٧١٫٥٦٤٩ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى الريال اليمني

ang
ANG
yer
YER
١ ANG١٣٩٫٧٣٣ YER
٥ ANG٦٩٨٫٦٦٧ YER
١٠ ANG١٬٣٩٧٫٣٣ YER
٢٥ ANG٣٬٤٩٣٫٣٣ YER
٥٠ ANG٦٬٩٨٦٫٦٧ YER
١٠٠ ANG١٣٬٩٧٣٫٣ YER
٥٠٠ ANG٦٩٬٨٦٦٫٧ YER
١٬٠٠٠ ANG١٣٩٬٧٣٣ YER
٥٬٠٠٠ ANG٦٩٨٬٦٦٧ YER
١٠٬٠٠٠ ANG١٬٣٩٧٬٣٣٠ YER

مخطط YER إلى ANG

1 YER = ٠ ANG

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧١٦٨٢٠٫٠٠٧١٦٨٢
منخفض
٠٫٠٠٧١٤٠٢٠٫٠٠٧١٣٩٨
المتوسط
٠٫٠٠٧١٥٥٢٠٫٠٠٧١٥٤٠
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الهولندي info

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