١ YER إلى ADA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠١٠٠٥٢٣٨٠٠٥٣٧٨٢ Cardano

1 ADA = ٩٩٫٤٧٨٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Cardano التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Cardano

yer
YER
ada
ADA
١ YER٠٫٠١٠٠٥٢٤ ADA
٥ YER٠٫٠٥٠٢٦١٩ ADA
١٠ YER٠٫١٠٠٥٢٤ ADA
٢٥ YER٠٫٢٥١٣١ ADA
٥٠ YER٠٫٥٠٢٦١٩ ADA
١٠٠ YER١٫٠٠٥٢٤ ADA
٥٠٠ YER٥٫٠٢٦١٩ ADA
١٬٠٠٠ YER١٠٫٠٥٢٤ ADA
٥٬٠٠٠ YER٥٠٫٢٦١٩ ADA
١٠٬٠٠٠ YER١٠٠٫٥٢٤ ADA

حوِّل Cardano إلى الريال اليمني

ada
ADA
yer
YER
١ ADA٩٩٫٤٧٨٩ YER
٥ ADA٤٩٧٫٣٩٥ YER
١٠ ADA٩٩٤٫٧٨٩ YER
٢٥ ADA٢٬٤٨٦٫٩٧ YER
٥٠ ADA٤٬٩٧٣٫٩٥ YER
١٠٠ ADA٩٬٩٤٧٫٨٩ YER
٥٠٠ ADA٤٩٬٧٣٩٫٥ YER
١٬٠٠٠ ADA٩٩٬٤٧٨٫٩ YER
٥٬٠٠٠ ADA٤٩٧٬٣٩٥ YER
١٠٬٠٠٠ ADA٩٩٤٬٧٨٩ YER

مخطط YER إلى ADA

1 YER = ٠ ADA

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Cardano

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٠٧٨٠٠٫٠١٠٧٨٠
منخفض
٠٫٠٠٨٤٥٠١٠٫٠٠٦٤٨٨٨
المتوسط
٠٫٠٠٩٦٣٣٢٠٫٠٠٨٧٧٧٢
التقلب
٣٫٨٢٪؜٣٫٧٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ada

ADA - Cardano

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.

More Cardano info

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