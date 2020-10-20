١ XOF إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٥٩٥٣٢٢٧٤ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ١٫٦٧٩٧٦ XOF

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الزيمبابوي

xof
XOF
zwd
ZWD
١ XOF٠٫٥٩٥٣٢٣ ZWD
٥ XOF٢٫٩٧٦٦١ ZWD
١٠ XOF٥٫٩٥٣٢٣ ZWD
٢٥ XOF١٤٫٨٨٣١ ZWD
٥٠ XOF٢٩٫٧٦٦١ ZWD
١٠٠ XOF٥٩٫٥٣٢٣ ZWD
٥٠٠ XOF٢٩٧٫٦٦١ ZWD
١٬٠٠٠ XOF٥٩٥٫٣٢٣ ZWD
٥٬٠٠٠ XOF٢٬٩٧٦٫٦١ ZWD
١٠٬٠٠٠ XOF٥٬٩٥٣٫٢٣ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الفرنك الوسط أفريقي

zwd
ZWD
xof
XOF
١ ZWD١٫٦٧٩٧٦ XOF
٥ ZWD٨٫٣٩٨٨١ XOF
١٠ ZWD١٦٫٧٩٧٦ XOF
٢٥ ZWD٤١٫٩٩٤ XOF
٥٠ ZWD٨٣٫٩٨٨١ XOF
١٠٠ ZWD١٦٧٫٩٧٦ XOF
٥٠٠ ZWD٨٣٩٫٨٨١ XOF
١٬٠٠٠ ZWD١٬٦٧٩٫٧٦ XOF
٥٬٠٠٠ ZWD٨٬٣٩٨٫٨١ XOF
١٠٬٠٠٠ ZWD١٦٬٧٩٧٫٦ XOF

مخطط XOF إلى ZWD

1 XOF = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٠١٧٥٠٫٦٠١٧٥
منخفض
٠٫٥٨٩٢٤٠٫٥٨٥٩٧
المتوسط
٠٫٥٩٣٥٢٠٫٥٩٣٩٨
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

More الدولار الزيمبابوي info

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