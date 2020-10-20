١ XOF إلى YER

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٤١٢٠٨٩٧٥ الريال اليمني

1 YER = ٢٫٤٢٦٦٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال اليمني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال اليمني

xof
XOF
yer
YER
١ XOF٠٫٤١٢٠٩ YER
٥ XOF٢٫٠٦٠٤٥ YER
١٠ XOF٤٫١٢٠٩ YER
٢٥ XOF١٠٫٣٠٢٢ YER
٥٠ XOF٢٠٫٦٠٤٥ YER
١٠٠ XOF٤١٫٢٠٩ YER
٥٠٠ XOF٢٠٦٫٠٤٥ YER
١٬٠٠٠ XOF٤١٢٫٠٩ YER
٥٬٠٠٠ XOF٢٬٠٦٠٫٤٥ YER
١٠٬٠٠٠ XOF٤٬١٢٠٫٩ YER

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الوسط أفريقي

yer
YER
xof
XOF
١ YER٢٫٤٢٦٦٦ XOF
٥ YER١٢٫١٣٣٣ XOF
١٠ YER٢٤٫٢٦٦٦ XOF
٢٥ YER٦٠٫٦٦٦٤ XOF
٥٠ YER١٢١٫٣٣٣ XOF
١٠٠ YER٢٤٢٫٦٦٦ XOF
٥٠٠ YER١٬٢١٣٫٣٣ XOF
١٬٠٠٠ YER٢٬٤٢٦٫٦٦ XOF
٥٬٠٠٠ YER١٢٬١٣٣٫٣ XOF
١٠٬٠٠٠ YER٢٤٬٢٦٦٫٦ XOF

مخطط XOF إلى YER

1 XOF = ٠ YER

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الريال اليمني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤١٦١٢٠٫٤١٦١٢
منخفض
٠٫٤٠٧٤٠٠٫٤٠٥٣٣
المتوسط
٠٫٤١٠٤٦٠٫٤١٠٧٩
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings