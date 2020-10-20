١ XOF إلى XRP

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٣٥٢٢٩٩٠٢ Ripple

1 XRP = ٢٨٣٫٨٥٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Ripple التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Ripple

xof
XOF
xrp
XRP
١ XOF٠٫٠٠٣٥٢٢٩٩ XRP
٥ XOF٠٫٠١٧٦١٥ XRP
١٠ XOF٠٫٠٣٥٢٢٩٩ XRP
٢٥ XOF٠٫٠٨٨٠٧٤٨ XRP
٥٠ XOF٠٫١٧٦١٥ XRP
١٠٠ XOF٠٫٣٥٢٢٩٩ XRP
٥٠٠ XOF١٫٧٦١٥ XRP
١٬٠٠٠ XOF٣٫٥٢٢٩٩ XRP
٥٬٠٠٠ XOF١٧٫٦١٥ XRP
١٠٬٠٠٠ XOF٣٥٫٢٢٩٩ XRP

حوِّل Ripple إلى الفرنك الوسط أفريقي

xrp
XRP
xof
XOF
١ XRP٢٨٣٫٨٥ XOF
٥ XRP١٬٤١٩٫٢٥ XOF
١٠ XRP٢٬٨٣٨٫٥ XOF
٢٥ XRP٧٬٠٩٦٫٢٤ XOF
٥٠ XRP١٤٬١٩٢٫٥ XOF
١٠٠ XRP٢٨٬٣٨٥ XOF
٥٠٠ XRP١٤١٬٩٢٥ XOF
١٬٠٠٠ XRP٢٨٣٬٨٥٠ XOF
٥٬٠٠٠ XRP١٬٤١٩٬٢٥٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XRP٢٬٨٣٨٬٥٠٠ XOF

مخطط XOF إلى XRP

1 XOF = ٠ XRP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Ripple

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٤٦٨٦٠٫٠٠٣٤٦٨٦
منخفض
٠٫٠٠٣١٥٣٨٠٫٠٠٢٦٤٤٤
المتوسط
٠٫٠٠٣٣٤٥١٠٫٠٠٣١٧٩٩
التقلب
١٫٦٢٪؜٢٫٥٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xrp

XRP - Ripple

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ripple هو سعر الصرف للزوج XRP إلى USD. رمز العملة لـ Ripple هو XRP.

More Ripple info

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