١ XOF إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠١٨١٩٣٥٣٩٣٩٧٨٢٢ Stellar Lumen

1 XLM = ٥٤٫٩٦٤٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Stellar Lumen

xof
XOF
xlm
XLM
١ XOF٠٫٠١٨١٩٣٥ XLM
٥ XOF٠٫٠٩٠٩٦٧٧ XLM
١٠ XOF٠٫١٨١٩٣٥ XLM
٢٥ XOF٠٫٤٥٤٨٣٨ XLM
٥٠ XOF٠٫٩٠٩٦٧٧ XLM
١٠٠ XOF١٫٨١٩٣٥ XLM
٥٠٠ XOF٩٫٠٩٦٧٧ XLM
١٬٠٠٠ XOF١٨٫١٩٣٥ XLM
٥٬٠٠٠ XOF٩٠٫٩٦٧٧ XLM
١٠٬٠٠٠ XOF١٨١٫٩٣٥ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى الفرنك الوسط أفريقي

xlm
XLM
xof
XOF
١ XLM٥٤٫٩٦٤٦ XOF
٥ XLM٢٧٤٫٨٢٣ XOF
١٠ XLM٥٤٩٫٦٤٦ XOF
٢٥ XLM١٬٣٧٤٫١١ XOF
٥٠ XLM٢٬٧٤٨٫٢٣ XOF
١٠٠ XLM٥٬٤٩٦٫٤٦ XOF
٥٠٠ XLM٢٧٬٤٨٢٫٣ XOF
١٬٠٠٠ XLM٥٤٬٩٦٤٫٦ XOF
٥٬٠٠٠ XLM٢٧٤٬٨٢٣ XOF
١٠٬٠٠٠ XLM٥٤٩٬٦٤٦ XOF

مخطط XOF إلى XLM

1 XOF = ٠ XLM

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢١٧٣٠٠٫٠٢١٧٣٠
منخفض
٠٫٠١٥٥٩٣٠٫٠١٢٤١٢
المتوسط
٠٫٠١٧٤٦٢٠٫٠١٥٥٨٥
التقلب
٨٫٢٠٪؜٥٫٢٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

More Stellar Lumen info

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