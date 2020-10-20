١ XOF إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٩٧٠٠٨٧٧ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ٥٫٠٧٥٩٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى فاتو ني-فانواتو

xof
XOF
vuv
VUV
١ XOF٠٫١٩٧٠٠٩ VUV
٥ XOF٠٫٩٨٥٠٤٤ VUV
١٠ XOF١٫٩٧٠٠٩ VUV
٢٥ XOF٤٫٩٢٥٢٢ VUV
٥٠ XOF٩٫٨٥٠٤٤ VUV
١٠٠ XOF١٩٫٧٠٠٩ VUV
٥٠٠ XOF٩٨٫٥٠٤٤ VUV
١٬٠٠٠ XOF١٩٧٫٠٠٩ VUV
٥٬٠٠٠ XOF٩٨٥٫٠٤٤ VUV
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٩٧٠٫٠٩ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى الفرنك الوسط أفريقي

vuv
VUV
xof
XOF
١ VUV٥٫٠٧٥٩٢ XOF
٥ VUV٢٥٫٣٧٩٦ XOF
١٠ VUV٥٠٫٧٥٩٢ XOF
٢٥ VUV١٢٦٫٨٩٨ XOF
٥٠ VUV٢٥٣٫٧٩٦ XOF
١٠٠ VUV٥٠٧٫٥٩٢ XOF
٥٠٠ VUV٢٬٥٣٧٫٩٦ XOF
١٬٠٠٠ VUV٥٬٠٧٥٫٩٢ XOF
٥٬٠٠٠ VUV٢٥٬٣٧٩٫٦ XOF
١٠٬٠٠٠ VUV٥٠٬٧٥٩٫٢ XOF

مخطط XOF إلى VUV

1 XOF = ٠ VUV

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٩٠٧٠٫١٩٩٥٢
منخفض
٠٫١٩٣٦٦٠٫١٩٣٦٦
المتوسط
٠٫١٩٥٨٢٠٫١٩٦٨٤
التقلب
٠٫٦٩٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

More فاتو ني-فانواتو info

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