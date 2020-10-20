١ XOF إلى VES

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٥٩٩٥٦١٣٨ البوليفار الفنزويلي

1 VES = ١٦٫٦٧٨٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفار الفنزويلي

xof
XOF
ves
VES
١ XOF٠٫٠٥٩٩٥٦١ VES
٥ XOF٠٫٢٩٩٧٨١ VES
١٠ XOF٠٫٥٩٩٥٦١ VES
٢٥ XOF١٫٤٩٨٩ VES
٥٠ XOF٢٫٩٩٧٨١ VES
١٠٠ XOF٥٫٩٩٥٦١ VES
٥٠٠ XOF٢٩٫٩٧٨١ VES
١٬٠٠٠ XOF٥٩٫٩٥٦١ VES
٥٬٠٠٠ XOF٢٩٩٫٧٨١ VES
١٠٬٠٠٠ XOF٥٩٩٫٥٦١ VES

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الفرنك الوسط أفريقي

ves
VES
xof
XOF
١ VES١٦٫٦٧٨٩ XOF
٥ VES٨٣٫٣٩٤٣ XOF
١٠ VES١٦٦٫٧٨٩ XOF
٢٥ VES٤١٦٫٩٧١ XOF
٥٠ VES٨٣٣٫٩٤٣ XOF
١٠٠ VES١٬٦٦٧٫٨٩ XOF
٥٠٠ VES٨٬٣٣٩٫٤٣ XOF
١٬٠٠٠ VES١٦٬٦٧٨٫٩ XOF
٥٬٠٠٠ VES٨٣٬٣٩٤٫٣ XOF
١٠٬٠٠٠ VES١٦٦٬٧٨٩ XOF

مخطط XOF إلى VES

1 XOF = ٠ VES

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٠٩٢٤٠٫٠٦٠٩٢٤
منخفض
٠٫٠٥٩٠٦١٠٫٠٥٨٦٨٣
المتوسط
٠٫٠٥٩٧١٤٠٫٠٥٩٧٣٩
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ves

VES - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.

More البوليفار الفنزويلي info

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