١ XOF إلى VEF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٥٬٩٩٥٫٦١٣٨ البوليفار الفنزويلي

1 VEF = ٠٫٠٠٠١٦٦٧٨٩ XOF

VEF استُبدِلَت بـ VES

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفار الفنزويلي

xof
XOF
vef
VEF
١ XOF٥٬٩٩٥٫٦١ VEF
٥ XOF٢٩٬٩٧٨٫١ VEF
١٠ XOF٥٩٬٩٥٦٫١ VEF
٢٥ XOF١٤٩٬٨٩٠ VEF
٥٠ XOF٢٩٩٬٧٨١ VEF
١٠٠ XOF٥٩٩٬٥٦١ VEF
٥٠٠ XOF٢٬٩٩٧٬٨١٠ VEF
١٬٠٠٠ XOF٥٬٩٩٥٬٦١٠ VEF
٥٬٠٠٠ XOF٢٩٬٩٧٨٬١٠٠ VEF
١٠٬٠٠٠ XOF٥٩٬٩٥٦٬١٠٠ VEF

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الفرنك الوسط أفريقي

vef
VEF
xof
XOF
١ VEF٠٫٠٠٠١٦٦٧٨٩ XOF
٥ VEF٠٫٠٠٠٨٣٣٩٤٣ XOF
١٠ VEF٠٫٠٠١٦٦٧٨٩ XOF
٢٥ VEF٠٫٠٠٤١٦٩٧١ XOF
٥٠ VEF٠٫٠٠٨٣٣٩٤٣ XOF
١٠٠ VEF٠٫٠١٦٦٧٨٩ XOF
٥٠٠ VEF٠٫٠٨٣٣٩٤٣ XOF
١٬٠٠٠ VEF٠٫١٦٦٧٨٩ XOF
٥٬٠٠٠ VEF٠٫٨٣٣٩٤٣ XOF
١٠٬٠٠٠ VEF١٫٦٦٧٨٩ XOF

مخطط XOF إلى VEF

1 XOF = ٠ VEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٬٠٩٢٫٤٦٬٠٩٢٫٤
منخفض
٥٬٩٠٦٫١٥٬٨٦٨٫٣
المتوسط
٥٬٩٧١٫٤٥٬٩٧٣٫٩
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
vef

VEF - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.

More البوليفار الفنزويلي info

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