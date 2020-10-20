١ XOF إلى VEB

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٥٬٩٨٨٬٨٠٥٫٦٨ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٦٦٩٧٨ XOF
VEB استُبدِلَت بـ VEF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٥٬٩٨٨٬٨٠٥٫٦٨ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٦٦٩٧٨ XOF
VEB استُبدِلَت بـ VEF
XOF
VEB
|١ XOF
|٥٬٩٨٨٬٨١٠ VEB
|٥ XOF
|٢٩٬٩٤٤٬٠٠٠ VEB
|١٠ XOF
|٥٩٬٨٨٨٬١٠٠ VEB
|٢٥ XOF
|١٤٩٬٧٢٠٬٠٠٠ VEB
|٥٠ XOF
|٢٩٩٬٤٤٠٬٠٠٠ VEB
|١٠٠ XOF
|٥٩٨٬٨٨١٬٠٠٠ VEB
|٥٠٠ XOF
|٢٬٩٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠ VEB
|١٬٠٠٠ XOF
|٥٬٩٨٨٬٨١٠٬٠٠٠ VEB
|٥٬٠٠٠ XOF
|٢٩٬٩٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٥٩٬٨٨٨٬١٠٠٬٠٠٠ VEB
1 XOF = ٠ VEB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٬٠٩٢٫٤
|٦٬٠٩٢٫٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٥٬٩٠٦٫١
|٥٬٨٦٨٫٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٥٬٩٧١٫٤
|٥٬٩٧٣٫٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٤٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
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