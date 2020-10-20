١ XOF إلى VEB

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٥٬٩٨٨٬٨٠٥٫٦٨ البوليفار الفنزويلي

1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٦٦٩٧٨ XOF

VEB استُبدِلَت بـ VEF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البوليفار الفنزويلي

xof
XOF
veb
VEB
١ XOF٥٬٩٨٨٬٨١٠ VEB
٥ XOF٢٩٬٩٤٤٬٠٠٠ VEB
١٠ XOF٥٩٬٨٨٨٬١٠٠ VEB
٢٥ XOF١٤٩٬٧٢٠٬٠٠٠ VEB
٥٠ XOF٢٩٩٬٤٤٠٬٠٠٠ VEB
١٠٠ XOF٥٩٨٬٨٨١٬٠٠٠ VEB
٥٠٠ XOF٢٬٩٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠ VEB
١٬٠٠٠ XOF٥٬٩٨٨٬٨١٠٬٠٠٠ VEB
٥٬٠٠٠ XOF٢٩٬٩٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
١٠٬٠٠٠ XOF٥٩٬٨٨٨٬١٠٠٬٠٠٠ VEB

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الفرنك الوسط أفريقي

veb
VEB
xof
XOF
١ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠١٦٦٩٧٨ XOF
٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٨٣٤٨٩١ XOF
١٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠١٦٦٩٧٨ XOF
٢٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٤١٧٤٤٦ XOF
٥٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٨٣٤٨٩١ XOF
١٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠١٦٦٩٧٨ XOF
٥٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٨٣٤٨٩١ XOF
١٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠١٦٦٩٧٨ XOF
٥٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٨٣٤٨٩١ XOF
١٠٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠١٦٦٩٧٨ XOF

مخطط XOF إلى VEB

1 XOF = ٠ VEB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٬٠٩٢٫٤٦٬٠٩٢٫٤
منخفض
٥٬٩٠٦٫١٥٬٨٦٨٫٣
المتوسط
٥٬٩٧١٫٤٥٬٩٧٣٫٩
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
veb

VEB - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.

More البوليفار الفنزويلي info

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