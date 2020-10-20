١ XOF إلى VAL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٫٩٥١٨٢٤٦ Vatican City Lira

1 VAL = ٠٫٣٣٨٧٧٤ XOF

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Vatican City Lira

xof
XOF
val
VAL
١ XOF٢٫٩٥١٨٢ VAL
٥ XOF١٤٫٧٥٩١ VAL
١٠ XOF٢٩٫٥١٨٢ VAL
٢٥ XOF٧٣٫٧٩٥٦ VAL
٥٠ XOF١٤٧٫٥٩١ VAL
١٠٠ XOF٢٩٥٫١٨٢ VAL
٥٠٠ XOF١٬٤٧٥٫٩١ VAL
١٬٠٠٠ XOF٢٬٩٥١٫٨٢ VAL
٥٬٠٠٠ XOF١٤٬٧٥٩٫١ VAL
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٬٥١٨٫٢ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى الفرنك الوسط أفريقي

val
VAL
xof
XOF
١ VAL٠٫٣٣٨٧٧٤ XOF
٥ VAL١٫٦٩٣٨٧ XOF
١٠ VAL٣٫٣٨٧٧٤ XOF
٢٥ VAL٨٫٤٦٩٣٤ XOF
٥٠ VAL١٦٫٩٣٨٧ XOF
١٠٠ VAL٣٣٫٨٧٧٤ XOF
٥٠٠ VAL١٦٩٫٣٨٧ XOF
١٬٠٠٠ VAL٣٣٨٫٧٧٤ XOF
٥٬٠٠٠ VAL١٬٦٩٣٫٨٧ XOF
١٠٬٠٠٠ VAL٣٬٣٨٧٫٧٤ XOF

مخطط XOF إلى VAL

1 XOF = ٠ VAL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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