١ XOF إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٠٫٦٤٥٣٠٩ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ٠٫٠٤٨٤٣٧٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى السوم الأوزباكستاني

xof
XOF
uzs
UZS
١ XOF٢٠٫٦٤٥٣ UZS
٥ XOF١٠٣٫٢٢٧ UZS
١٠ XOF٢٠٦٫٤٥٣ UZS
٢٥ XOF٥١٦٫١٣٣ UZS
٥٠ XOF١٬٠٣٢٫٢٧ UZS
١٠٠ XOF٢٬٠٦٤٫٥٣ UZS
٥٠٠ XOF١٠٬٣٢٢٫٧ UZS
١٬٠٠٠ XOF٢٠٬٦٤٥٫٣ UZS
٥٬٠٠٠ XOF١٠٣٬٢٢٧ UZS
١٠٬٠٠٠ XOF٢٠٦٬٤٥٣ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

uzs
UZS
xof
XOF
١ UZS٠٫٠٤٨٤٣٧٢ XOF
٥ UZS٠٫٢٤٢١٨٦ XOF
١٠ UZS٠٫٤٨٤٣٧٢ XOF
٢٥ UZS١٫٢١٠٩٣ XOF
٥٠ UZS٢٫٤٢١٨٦ XOF
١٠٠ UZS٤٫٨٤٣٧٢ XOF
٥٠٠ UZS٢٤٫٢١٨٦ XOF
١٬٠٠٠ UZS٤٨٫٤٣٧٢ XOF
٥٬٠٠٠ UZS٢٤٢٫١٨٦ XOF
١٠٬٠٠٠ UZS٤٨٤٫٣٧٢ XOF

مخطط XOF إلى UZS

1 XOF = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢١٫٠٠٥٢١٫١٣٠
منخفض
٢٠٫٤٧٤٢٠٫٤٧٤
المتوسط
٢٠٫٦٨٦٢٠٫٧٦٨
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

More السوم الأوزباكستاني info

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