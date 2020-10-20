١ XOF إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٦٥٨٧٦٢٨٣ بيزو أورجواي

1 UYU = ١٥٫١٨٠٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى بيزو أورجواي

xof
XOF
uyu
UYU
١ XOF٠٫٠٦٥٨٧٦٣ UYU
٥ XOF٠٫٣٢٩٣٨١ UYU
١٠ XOF٠٫٦٥٨٧٦٣ UYU
٢٥ XOF١٫٦٤٦٩١ UYU
٥٠ XOF٣٫٢٩٣٨١ UYU
١٠٠ XOF٦٫٥٨٧٦٣ UYU
٥٠٠ XOF٣٢٫٩٣٨١ UYU
١٬٠٠٠ XOF٦٥٫٨٧٦٣ UYU
٥٬٠٠٠ XOF٣٢٩٫٣٨١ UYU
١٠٬٠٠٠ XOF٦٥٨٫٧٦٣ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى الفرنك الوسط أفريقي

uyu
UYU
xof
XOF
١ UYU١٥٫١٨ XOF
٥ UYU٧٥٫٨٩٩٨ XOF
١٠ UYU١٥١٫٨ XOF
٢٥ UYU٣٧٩٫٤٩٩ XOF
٥٠ UYU٧٥٨٫٩٩٨ XOF
١٠٠ UYU١٬٥١٨ XOF
٥٠٠ UYU٧٬٥٨٩٫٩٨ XOF
١٬٠٠٠ UYU١٥٬١٨٠ XOF
٥٬٠٠٠ UYU٧٥٬٨٩٩٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ UYU١٥١٬٨٠٠ XOF

مخطط XOF إلى UYU

1 XOF = ٠ UYU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٥٦١١٠٫٠٦٥٦١١
منخفض
٠٫٠٦٣٦٩٦٠٫٠٦٢٢٤٨
المتوسط
٠٫٠٦٤٣٦٦٠٫٠٦٣٥٩٩
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

More بيزو أورجواي info

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