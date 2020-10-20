١ XOF إلى UAH

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٦٦٩٦٦٣٤٥ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ١٤٫٩٣٢٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى هيرفانا أوكرانية

xof
XOF
uah
UAH
١ XOF٠٫٠٦٦٩٦٦٣ UAH
٥ XOF٠٫٣٣٤٨٣٢ UAH
١٠ XOF٠٫٦٦٩٦٦٣ UAH
٢٥ XOF١٫٦٧٤١٦ UAH
٥٠ XOF٣٫٣٤٨٣٢ UAH
١٠٠ XOF٦٫٦٩٦٦٣ UAH
٥٠٠ XOF٣٣٫٤٨٣٢ UAH
١٬٠٠٠ XOF٦٦٫٩٦٦٣ UAH
٥٬٠٠٠ XOF٣٣٤٫٨٣٢ UAH
١٠٬٠٠٠ XOF٦٦٩٫٦٦٣ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى الفرنك الوسط أفريقي

uah
UAH
xof
XOF
١ UAH١٤٫٩٣٢٩ XOF
٥ UAH٧٤٫٦٦٤٤ XOF
١٠ UAH١٤٩٫٣٢٩ XOF
٢٥ UAH٣٧٣٫٣٢٢ XOF
٥٠ UAH٧٤٦٫٦٤٤ XOF
١٠٠ UAH١٬٤٩٣٫٢٩ XOF
٥٠٠ UAH٧٬٤٦٦٫٤٤ XOF
١٬٠٠٠ UAH١٤٬٩٣٢٫٩ XOF
٥٬٠٠٠ UAH٧٤٬٦٦٤٫٤ XOF
١٠٬٠٠٠ UAH١٤٩٬٣٢٩ XOF

مخطط XOF إلى UAH

1 XOF = ٠ UAH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٧٢٥٨٠٫٠٦٧٢٥٨
منخفض
٠٫٠٦٥٩٠٩٠٫٠٦٣٣٣٨
المتوسط
٠٫٠٦٦٤٤٣٠٫٠٦٥٥٠٨
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

More هيرفانا أوكرانية info

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