١ XOF إلى TTD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١١١١٩٥٣٥ الدولار التريندادي

1 TTD = ٨٩٫٩٣١٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار التريندادي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار التريندادي

xof
XOF
ttd
TTD
١ XOF٠٫٠١١١١٩٥ TTD
٥ XOF٠٫٠٥٥٥٩٧٧ TTD
١٠ XOF٠٫١١١١٩٥ TTD
٢٥ XOF٠٫٢٧٧٩٨٨ TTD
٥٠ XOF٠٫٥٥٥٩٧٧ TTD
١٠٠ XOF١٫١١١٩٥ TTD
٥٠٠ XOF٥٫٥٥٩٧٧ TTD
١٬٠٠٠ XOF١١٫١١٩٥ TTD
٥٬٠٠٠ XOF٥٥٫٥٩٧٧ TTD
١٠٬٠٠٠ XOF١١١٫١٩٥ TTD

حوِّل الدولار التريندادي إلى الفرنك الوسط أفريقي

ttd
TTD
xof
XOF
١ TTD٨٩٫٩٣١٨ XOF
٥ TTD٤٤٩٫٦٥٩ XOF
١٠ TTD٨٩٩٫٣١٨ XOF
٢٥ TTD٢٬٢٤٨٫٣ XOF
٥٠ TTD٤٬٤٩٦٫٥٩ XOF
١٠٠ TTD٨٬٩٩٣٫١٨ XOF
٥٠٠ TTD٤٤٬٩٦٥٫٩ XOF
١٬٠٠٠ TTD٨٩٬٩٣١٫٨ XOF
٥٬٠٠٠ TTD٤٤٩٬٦٥٩ XOF
١٠٬٠٠٠ TTD٨٩٩٬٣١٨ XOF

مخطط XOF إلى TTD

1 XOF = ٠ TTD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار التريندادي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١١٢٨١٠٫٠١١٢٨١
منخفض
٠٫٠١١٠٤٦٠٫٠١٠٩٨٥
المتوسط
٠٫٠١١١٢٥٠٫٠١١١٣٤
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ttd

TTD - الدولار التريندادي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار التريندادي هو سعر الصرف للزوج TTD إلى USD. رمز العملة لـ Trinidadian Dollars هو TTD. رمز العملة هو TT$.

More الدولار التريندادي info

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