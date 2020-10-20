١ XOF إلى TMT

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٥٧٦٧١٧٧٩ المانات التركمانستاني

1 TMT = ١٧٣٫٣٩٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى المانات التركمانستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى المانات التركمانستاني

xof
XOF
tmt
TMT
١ XOF٠٫٠٠٥٧٦٧١٨ TMT
٥ XOF٠٫٠٢٨٨٣٥٩ TMT
١٠ XOF٠٫٠٥٧٦٧١٨ TMT
٢٥ XOF٠٫١٤٤١٧٩ TMT
٥٠ XOF٠٫٢٨٨٣٥٩ TMT
١٠٠ XOF٠٫٥٧٦٧١٨ TMT
٥٠٠ XOF٢٫٨٨٣٥٩ TMT
١٬٠٠٠ XOF٥٫٧٦٧١٨ TMT
٥٬٠٠٠ XOF٢٨٫٨٣٥٩ TMT
١٠٬٠٠٠ XOF٥٧٫٦٧١٨ TMT

حوِّل المانات التركمانستاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

tmt
TMT
xof
XOF
١ TMT١٧٣٫٣٩٥ XOF
٥ TMT٨٦٦٫٩٧٥ XOF
١٠ TMT١٬٧٣٣٫٩٥ XOF
٢٥ TMT٤٬٣٣٤٫٨٨ XOF
٥٠ TMT٨٬٦٦٩٫٧٥ XOF
١٠٠ TMT١٧٬٣٣٩٫٥ XOF
٥٠٠ TMT٨٦٬٦٩٧٫٥ XOF
١٬٠٠٠ TMT١٧٣٬٣٩٥ XOF
٥٬٠٠٠ TMT٨٦٦٬٩٧٥ XOF
١٠٬٠٠٠ TMT١٬٧٣٣٬٩٥٠ XOF

مخطط XOF إلى TMT

1 XOF = ٠ TMT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل المانات التركمانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٨٢٥٦٠٫٠٠٥٨٢٥٦
منخفض
٠٫٠٠٥٦٩٢٤٠٫٠٠٥٦٥٦٦
المتوسط
٠٫٠٠٥٧٤٤٩٠٫٠٠٥٧٤٤٥
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
tmt

TMT - المانات التركمانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات التركمانستاني هو سعر الصرف للزوج TMT إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMT. رمز العملة هو T.

More المانات التركمانستاني info

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