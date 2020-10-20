١ XOF إلى TMM

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٨٫٧٢١٣٦٩ Turkmenistani Manat

1 TMM = ٠٫٠٣٤٨١٧٣ XOF

TMM استُبدِلَت بـ TMT

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Turkmenistani Manat التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Turkmenistani Manat

xof
XOF
tmm
TMM
١ XOF٢٨٫٧٢١٤ TMM
٥ XOF١٤٣٫٦٠٧ TMM
١٠ XOF٢٨٧٫٢١٤ TMM
٢٥ XOF٧١٨٫٠٣٤ TMM
٥٠ XOF١٬٤٣٦٫٠٧ TMM
١٠٠ XOF٢٬٨٧٢٫١٤ TMM
٥٠٠ XOF١٤٬٣٦٠٫٧ TMM
١٬٠٠٠ XOF٢٨٬٧٢١٫٤ TMM
٥٬٠٠٠ XOF١٤٣٬٦٠٧ TMM
١٠٬٠٠٠ XOF٢٨٧٬٢١٤ TMM

حوِّل Turkmenistani Manat إلى الفرنك الوسط أفريقي

tmm
TMM
xof
XOF
١ TMM٠٫٠٣٤٨١٧٣ XOF
٥ TMM٠٫١٧٤٠٨٦ XOF
١٠ TMM٠٫٣٤٨١٧٣ XOF
٢٥ TMM٠٫٨٧٠٤٣٢ XOF
٥٠ TMM١٫٧٤٠٨٦ XOF
١٠٠ TMM٣٫٤٨١٧٣ XOF
٥٠٠ TMM١٧٫٤٠٨٦ XOF
١٬٠٠٠ TMM٣٤٫٨١٧٣ XOF
٥٬٠٠٠ TMM١٧٤٫٠٨٦ XOF
١٠٬٠٠٠ TMM٣٤٨٫١٧٣ XOF

مخطط XOF إلى TMM

1 XOF = ٠ TMM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Turkmenistani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٨٢٥٦٠٫٠٠٥٨٢٥٦
منخفض
٠٫٠٠٥٦٩٢٤٠٫٠٠٥٦٥٦٦
المتوسط
٠٫٠٠٥٧٤٤٩٠٫٠٠٥٧٤٤٥
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
tmm

TMM - Turkmenistani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.

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