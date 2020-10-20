١ XOF إلى SYP

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢١٫٤١٤٤٥٢ الجنيه السوري

1 SYP = ٠٫٠٤٦٦٩٧٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه السوري

xof
XOF
syp
SYP
١ XOF٢١٫٤١٤٥ SYP
٥ XOF١٠٧٫٠٧٢ SYP
١٠ XOF٢١٤٫١٤٥ SYP
٢٥ XOF٥٣٥٫٣٦١ SYP
٥٠ XOF١٬٠٧٠٫٧٢ SYP
١٠٠ XOF٢٬١٤١٫٤٥ SYP
٥٠٠ XOF١٠٬٧٠٧٫٢ SYP
١٬٠٠٠ XOF٢١٬٤١٤٫٥ SYP
٥٬٠٠٠ XOF١٠٧٬٠٧٢ SYP
١٠٬٠٠٠ XOF٢١٤٬١٤٥ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى الفرنك الوسط أفريقي

syp
SYP
xof
XOF
١ SYP٠٫٠٤٦٦٩٧٤ XOF
٥ SYP٠٫٢٣٣٤٨٧ XOF
١٠ SYP٠٫٤٦٦٩٧٤ XOF
٢٥ SYP١٫١٦٧٤٤ XOF
٥٠ SYP٢٫٣٣٤٨٧ XOF
١٠٠ SYP٤٫٦٦٩٧٤ XOF
٥٠٠ SYP٢٣٫٣٤٨٧ XOF
١٬٠٠٠ SYP٤٦٫٦٩٧٤ XOF
٥٬٠٠٠ SYP٢٣٣٫٤٨٧ XOF
١٠٬٠٠٠ SYP٤٦٦٫٩٧٤ XOF

مخطط XOF إلى SYP

1 XOF = ٠ SYP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢١٫٦١٨٢١٫٦١٨
منخفض
٢١٫١٥٧٢١٫٠٥٢
المتوسط
٢١٫٣١٦٢١٫٣٣٧
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

More الجنيه السوري info

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