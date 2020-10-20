١ XOF إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٤٣٩٤٦٩٢ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٦٩٫٤٧٠٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكولون السلفادوري

xof
XOF
svc
SVC
١ XOF٠٫٠١٤٣٩٤٧ SVC
٥ XOF٠٫٠٧١٩٧٣٥ SVC
١٠ XOF٠٫١٤٣٩٤٧ SVC
٢٥ XOF٠٫٣٥٩٨٦٧ SVC
٥٠ XOF٠٫٧١٩٧٣٥ SVC
١٠٠ XOF١٫٤٣٩٤٧ SVC
٥٠٠ XOF٧٫١٩٧٣٥ SVC
١٬٠٠٠ XOF١٤٫٣٩٤٧ SVC
٥٬٠٠٠ XOF٧١٫٩٧٣٥ SVC
١٠٬٠٠٠ XOF١٤٣٫٩٤٧ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى الفرنك الوسط أفريقي

svc
SVC
xof
XOF
١ SVC٦٩٫٤٧ XOF
٥ SVC٣٤٧٫٣٥ XOF
١٠ SVC٦٩٤٫٧ XOF
٢٥ SVC١٬٧٣٦٫٧٥ XOF
٥٠ SVC٣٬٤٧٣٫٥ XOF
١٠٠ SVC٦٬٩٤٧ XOF
٥٠٠ SVC٣٤٬٧٣٥ XOF
١٬٠٠٠ SVC٦٩٬٤٧٠ XOF
٥٬٠٠٠ SVC٣٤٧٬٣٥٠ XOF
١٠٬٠٠٠ SVC٦٩٤٬٧٠٠ XOF

مخطط XOF إلى SVC

1 XOF = ٠ SVC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٥٤٩٠٫٠١٤٥٤٩
منخفض
٠٫٠١٤٢٤٧٠٫٠١٤١٦٧
المتوسط
٠٫٠١٤٣٥٠٠٫٠١٤٣٦١
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

More الكولون السلفادوري info

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