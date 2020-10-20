١ XOF إلى STD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٣٨٫٠٠٥٢٦١ دوربا ساو توميان

1 STD = ٠٫٠٢٦٣١٢١ XOF

STD استُبدِلَت بـ STN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى دوربا ساو توميان

xof
XOF
std
STD
١ XOF٣٨٫٠٠٥٣ STD
٥ XOF١٩٠٫٠٢٦ STD
١٠ XOF٣٨٠٫٠٥٣ STD
٢٥ XOF٩٥٠٫١٣٢ STD
٥٠ XOF١٬٩٠٠٫٢٦ STD
١٠٠ XOF٣٬٨٠٠٫٥٣ STD
٥٠٠ XOF١٩٬٠٠٢٫٦ STD
١٬٠٠٠ XOF٣٨٬٠٠٥٫٣ STD
٥٬٠٠٠ XOF١٩٠٬٠٢٦ STD
١٠٬٠٠٠ XOF٣٨٠٬٠٥٣ STD

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الفرنك الوسط أفريقي

std
STD
xof
XOF
١ STD٠٫٠٢٦٣١٢١ XOF
٥ STD٠٫١٣١٥٦١ XOF
١٠ STD٠٫٢٦٣١٢١ XOF
٢٥ STD٠٫٦٥٧٨٠٤ XOF
٥٠ STD١٫٣١٥٦١ XOF
١٠٠ STD٢٫٦٣١٢١ XOF
٥٠٠ STD١٣٫١٥٦١ XOF
١٬٠٠٠ STD٢٦٫٣١٢١ XOF
٥٬٠٠٠ STD١٣١٫٥٦١ XOF
١٠٬٠٠٠ STD٢٦٣٫١٢١ XOF

مخطط XOF إلى STD

1 XOF = ٠ STD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٨٠٩٤٠٫٠٣٨١٠٨
منخفض
٠٫٠٣٧٠٦٧٠٫٠٣٧٠٦٧
المتوسط
٠٫٠٣٧٥٧٧٠٫٠٣٧٥٧١
التقلب
٠٫٧٣٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
std

STD - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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