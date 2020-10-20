١ XOF إلى SRG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٥٠٫٢٧٨٣١٨ Surinamese Guilder

1 SRG = ٠٫٠١٩٨٨٩٣ XOF

SRG استُبدِلَت بـ SRD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Surinamese Guilder التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Surinamese Guilder

xof
XOF
srg
SRG
١ XOF٥٠٫٢٧٧٢ SRG
٥ XOF٢٥١٫٣٨٦ SRG
١٠ XOF٥٠٢٫٧٧٢ SRG
٢٥ XOF١٬٢٥٦٫٩٣ SRG
٥٠ XOF٢٬٥١٣٫٨٦ SRG
١٠٠ XOF٥٬٠٢٧٫٧٢ SRG
٥٠٠ XOF٢٥٬١٣٨٫٦ SRG
١٬٠٠٠ XOF٥٠٬٢٧٧٫٢ SRG
٥٬٠٠٠ XOF٢٥١٬٣٨٦ SRG
١٠٬٠٠٠ XOF٥٠٢٬٧٧٢ SRG

حوِّل Surinamese Guilder إلى الفرنك الوسط أفريقي

srg
SRG
xof
XOF
١ SRG٠٫٠١٩٨٨٩٧ XOF
٥ SRG٠٫٠٩٩٤٤٨٧ XOF
١٠ SRG٠٫١٩٨٨٩٧ XOF
٢٥ SRG٠٫٤٩٧٢٤٣ XOF
٥٠ SRG٠٫٩٩٤٤٨٧ XOF
١٠٠ SRG١٫٩٨٨٩٧ XOF
٥٠٠ SRG٩٫٩٤٤٨٧ XOF
١٬٠٠٠ SRG١٩٫٨٨٩٧ XOF
٥٬٠٠٠ SRG٩٩٫٤٤٨٧ XOF
١٠٬٠٠٠ SRG١٩٨٫٨٩٧ XOF

مخطط XOF إلى SRG

1 XOF = ٠ SRG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Surinamese Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٣١٤١٠٫٠٥٧٩١١
منخفض
٠٫٠٤٩٤٤٠٠٫٠٤٩٤٤٠
المتوسط
٠٫٠٥١٥٣٩٠٫٠٥٣٩١٢
التقلب
١٫٦٥٪؜١٫٨٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
srg

SRG - Surinamese Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.

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