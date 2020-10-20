١ XOF إلى SRD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٥٠٣٣٥٨٢٨ الدولار ‎السورينامي‎

1 SRD = ١٩٫٨٦٦٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار ‎السورينامي‎ التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار ‎السورينامي‎

xof
XOF
srd
SRD
١ XOF٠٫٠٥٠٣٣٥٨ SRD
٥ XOF٠٫٢٥١٦٧٩ SRD
١٠ XOF٠٫٥٠٣٣٥٨ SRD
٢٥ XOF١٫٢٥٨٤ SRD
٥٠ XOF٢٫٥١٦٧٩ SRD
١٠٠ XOF٥٫٠٣٣٥٨ SRD
٥٠٠ XOF٢٥٫١٦٧٩ SRD
١٬٠٠٠ XOF٥٠٫٣٣٥٨ SRD
٥٬٠٠٠ XOF٢٥١٫٦٧٩ SRD
١٠٬٠٠٠ XOF٥٠٣٫٣٥٨ SRD

حوِّل الدولار ‎السورينامي‎ إلى الفرنك الوسط أفريقي

srd
SRD
xof
XOF
١ SRD١٩٫٨٦٦٦ XOF
٥ SRD٩٩٫٣٣٢٨ XOF
١٠ SRD١٩٨٫٦٦٦ XOF
٢٥ SRD٤٩٦٫٦٦٤ XOF
٥٠ SRD٩٩٣٫٣٢٨ XOF
١٠٠ SRD١٬٩٨٦٫٦٦ XOF
٥٠٠ SRD٩٬٩٣٣٫٢٨ XOF
١٬٠٠٠ SRD١٩٬٨٦٦٫٦ XOF
٥٬٠٠٠ SRD٩٩٬٣٣٢٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ SRD١٩٨٬٦٦٦ XOF

مخطط XOF إلى SRD

1 XOF = ٠ SRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار ‎السورينامي‎

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٣١٤١٠٫٠٥٧٩١١
منخفض
٠٫٠٤٩٤٤٠٠٫٠٤٩٤٤٠
المتوسط
٠٫٠٥١٥٣٩٠٫٠٥٣٩١٢
التقلب
١٫٦٥٪؜١٫٨٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
srd

SRD - الدولار ‎السورينامي‎

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار ‎السورينامي‎ هو سعر الصرف للزوج SRD إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Dollars هو SRD. رمز العملة هو $.

More الدولار ‎السورينامي‎ info

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