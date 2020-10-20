١ XOF إلى SKK

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٤٥٩٢٦٧٩١ Slovak Koruna
1 SKK = ٢١٫٧٧٣٨ XOF
SKK استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٤٥٩٢٦٧٩١ Slovak Koruna
1 SKK = ٢١٫٧٧٣٨ XOF
SKK استُبدِلَت بـ EUR
XOF
SKK
|١ XOF
|٠٫٠٤٥٩٢٦٨ SKK
|٥ XOF
|٠٫٢٢٩٦٣٤ SKK
|١٠ XOF
|٠٫٤٥٩٢٦٨ SKK
|٢٥ XOF
|١٫١٤٨١٧ SKK
|٥٠ XOF
|٢٫٢٩٦٣٤ SKK
|١٠٠ XOF
|٤٫٥٩٢٦٨ SKK
|٥٠٠ XOF
|٢٢٫٩٦٣٤ SKK
|١٬٠٠٠ XOF
|٤٥٫٩٢٦٨ SKK
|٥٬٠٠٠ XOF
|٢٢٩٫٦٣٤ SKK
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٤٥٩٫٢٦٨ SKK
1 XOF = ٠ SKK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٥٢٤٥
|٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٥٢٤٥
|٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٥٢٤٥
|٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٠٪
|٠٫٠٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.
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