١ XOF إلى SKK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٤٥٩٢٦٧٩١ Slovak Koruna

1 SKK = ٢١٫٧٧٣٨ XOF

SKK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Slovak Koruna التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Slovak Koruna

xof
XOF
skk
SKK
١ XOF٠٫٠٤٥٩٢٦٨ SKK
٥ XOF٠٫٢٢٩٦٣٤ SKK
١٠ XOF٠٫٤٥٩٢٦٨ SKK
٢٥ XOF١٫١٤٨١٧ SKK
٥٠ XOF٢٫٢٩٦٣٤ SKK
١٠٠ XOF٤٫٥٩٢٦٨ SKK
٥٠٠ XOF٢٢٫٩٦٣٤ SKK
١٬٠٠٠ XOF٤٥٫٩٢٦٨ SKK
٥٬٠٠٠ XOF٢٢٩٫٦٣٤ SKK
١٠٬٠٠٠ XOF٤٥٩٫٢٦٨ SKK

حوِّل Slovak Koruna إلى الفرنك الوسط أفريقي

skk
SKK
xof
XOF
١ SKK٢١٫٧٧٣٨ XOF
٥ SKK١٠٨٫٨٦٩ XOF
١٠ SKK٢١٧٫٧٣٨ XOF
٢٥ SKK٥٤٤٫٣٤٥ XOF
٥٠ SKK١٬٠٨٨٫٦٩ XOF
١٠٠ SKK٢٬١٧٧٫٣٨ XOF
٥٠٠ SKK١٠٬٨٨٦٫٩ XOF
١٬٠٠٠ SKK٢١٬٧٧٣٫٨ XOF
٥٬٠٠٠ SKK١٠٨٬٨٦٩ XOF
١٠٬٠٠٠ SKK٢١٧٬٧٣٨ XOF

مخطط XOF إلى SKK

1 XOF = ٠ SKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Slovak Koruna

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
skk

SKK - Slovak Koruna

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.

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