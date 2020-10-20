١ XOF إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٣٦٥٣٢٨٨٢ Slovenian Tolar

1 SIT = ٢٫٧٣٧٢٦ XOF

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Slovenian Tolar

xof
XOF
sit
SIT
١ XOF٠٫٣٦٥٣٢٩ SIT
٥ XOF١٫٨٢٦٦٤ SIT
١٠ XOF٣٫٦٥٣٢٩ SIT
٢٥ XOF٩٫١٣٣٢٢ SIT
٥٠ XOF١٨٫٢٦٦٤ SIT
١٠٠ XOF٣٦٫٥٣٢٩ SIT
٥٠٠ XOF١٨٢٫٦٦٤ SIT
١٬٠٠٠ XOF٣٦٥٫٣٢٩ SIT
٥٬٠٠٠ XOF١٬٨٢٦٫٦٤ SIT
١٠٬٠٠٠ XOF٣٬٦٥٣٫٢٩ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى الفرنك الوسط أفريقي

sit
SIT
xof
XOF
١ SIT٢٫٧٣٧٢٦ XOF
٥ SIT١٣٫٦٨٦٣ XOF
١٠ SIT٢٧٫٣٧٢٦ XOF
٢٥ SIT٦٨٫٤٣١٥ XOF
٥٠ SIT١٣٦٫٨٦٣ XOF
١٠٠ SIT٢٧٣٫٧٢٦ XOF
٥٠٠ SIT١٬٣٦٨٫٦٣ XOF
١٬٠٠٠ SIT٢٬٧٣٧٫٢٦ XOF
٥٬٠٠٠ SIT١٣٬٦٨٦٫٣ XOF
١٠٬٠٠٠ SIT٢٧٬٣٧٢٫٦ XOF

مخطط XOF إلى SIT

1 XOF = ٠ SIT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

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