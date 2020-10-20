١ XOF إلى RWF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٫١٦٩٤٨٣٧ الفرنك الرواندي

1 RWF = ٠٫٤٦٠٩٣٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الرواندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الرواندي

xof
XOF
rwf
RWF
١ XOF٢٫١٦٩٤٨ RWF
٥ XOF١٠٫٨٤٧٤ RWF
١٠ XOF٢١٫٦٩٤٨ RWF
٢٥ XOF٥٤٫٢٣٧١ RWF
٥٠ XOF١٠٨٫٤٧٤ RWF
١٠٠ XOF٢١٦٫٩٤٨ RWF
٥٠٠ XOF١٬٠٨٤٫٧٤ RWF
١٬٠٠٠ XOF٢٬١٦٩٫٤٨ RWF
٥٬٠٠٠ XOF١٠٬٨٤٧٫٤ RWF
١٠٬٠٠٠ XOF٢١٬٦٩٤٫٨ RWF

حوِّل الفرنك الرواندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

rwf
RWF
xof
XOF
١ RWF٠٫٤٦٠٩٣٩ XOF
٥ RWF٢٫٣٠٤٧ XOF
١٠ RWF٤٫٦٠٩٣٩ XOF
٢٥ RWF١١٫٥٢٣٥ XOF
٥٠ RWF٢٣٫٠٤٧ XOF
١٠٠ RWF٤٦٫٠٩٣٩ XOF
٥٠٠ RWF٢٣٠٫٤٧ XOF
١٬٠٠٠ RWF٤٦٠٫٩٣٩ XOF
٥٬٠٠٠ RWF٢٬٣٠٤٫٧ XOF
١٠٬٠٠٠ RWF٤٬٦٠٩٫٣٩ XOF

مخطط XOF إلى RWF

1 XOF = ٠ RWF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك الرواندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫١٧٧٧٢٫١٧٧٧
منخفض
٢٫١٢٦٤٢٫٠٩٠٤
المتوسط
٢٫١٤٩٧٢٫١٣٣٨
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
rwf

RWF - الفرنك الرواندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.

More الفرنك الرواندي info

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