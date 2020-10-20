١ XOF إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٧٥٫٨٧٦٩٦٨ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٠١٣١٧٩٢ XOF

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Romanian Leu

xof
XOF
rol
ROL
١ XOF٧٥٫٨٧٧ ROL
٥ XOF٣٧٩٫٣٨٥ ROL
١٠ XOF٧٥٨٫٧٧ ROL
٢٥ XOF١٬٨٩٦٫٩٢ ROL
٥٠ XOF٣٬٧٩٣٫٨٥ ROL
١٠٠ XOF٧٬٥٨٧٫٧ ROL
٥٠٠ XOF٣٧٬٩٣٨٫٥ ROL
١٬٠٠٠ XOF٧٥٬٨٧٧ ROL
٥٬٠٠٠ XOF٣٧٩٬٣٨٥ ROL
١٠٬٠٠٠ XOF٧٥٨٬٧٧٠ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى الفرنك الوسط أفريقي

rol
ROL
xof
XOF
١ ROL٠٫٠١٣١٧٩٢ XOF
٥ ROL٠٫٠٦٥٨٩٦١ XOF
١٠ ROL٠٫١٣١٧٩٢ XOF
٢٥ ROL٠٫٣٢٩٤٨١ XOF
٥٠ ROL٠٫٦٥٨٩٦١ XOF
١٠٠ ROL١٫٣١٧٩٢ XOF
٥٠٠ ROL٦٫٥٨٩٦١ XOF
١٬٠٠٠ ROL١٣٫١٧٩٢ XOF
٥٬٠٠٠ ROL٦٥٫٨٩٦١ XOF
١٠٬٠٠٠ ROL١٣١٫٧٩٢ XOF

مخطط XOF إلى ROL

1 XOF = ٠ ROL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٦٠٠٩٠٫٠٠٧٦٣٠٦
منخفض
٠٫٠٠٧٥٤٤١٠٫٠٠٧٥٤٤١
المتوسط
٠٫٠٠٧٥٨٦٥٠٫٠٠٧٥٨٥٦
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings