١ XOF إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٣٠٥٦٣٢٨٤ Portuguese Escudo

1 PTE = ٣٫٢٧١٩٠ XOF

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Portuguese Escudo

xof
XOF
pte
PTE
١ XOF٠٫٣٠٥٦٣٣ PTE
٥ XOF١٫٥٢٨١٦ PTE
١٠ XOF٣٫٠٥٦٣٣ PTE
٢٥ XOF٧٫٦٤٠٨٢ PTE
٥٠ XOF١٥٫٢٨١٦ PTE
١٠٠ XOF٣٠٫٥٦٣٣ PTE
٥٠٠ XOF١٥٢٫٨١٦ PTE
١٬٠٠٠ XOF٣٠٥٫٦٣٣ PTE
٥٬٠٠٠ XOF١٬٥٢٨٫١٦ PTE
١٠٬٠٠٠ XOF٣٬٠٥٦٫٣٣ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى الفرنك الوسط أفريقي

pte
PTE
xof
XOF
١ PTE٣٫٢٧١٩ XOF
٥ PTE١٦٫٣٥٩٥ XOF
١٠ PTE٣٢٫٧١٩ XOF
٢٥ PTE٨١٫٧٩٧٥ XOF
٥٠ PTE١٦٣٫٥٩٥ XOF
١٠٠ PTE٣٢٧٫١٩ XOF
٥٠٠ PTE١٬٦٣٥٫٩٥ XOF
١٬٠٠٠ PTE٣٬٢٧١٫٩ XOF
٥٬٠٠٠ PTE١٦٬٣٥٩٫٥ XOF
١٠٬٠٠٠ PTE٣٢٬٧١٩ XOF

مخطط XOF إلى PTE

1 XOF = ٠ PTE

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

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