١ XOF إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٦٣٣٦٩٥٣٩ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ١٥٧٫٨٠٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

xof
XOF
pgk
PGK
١ XOF٠٫٠٠٦٣٣٦٩٥ PGK
٥ XOF٠٫٠٣١٦٨٤٨ PGK
١٠ XOF٠٫٠٦٣٣٦٩٥ PGK
٢٥ XOF٠٫١٥٨٤٢٤ PGK
٥٠ XOF٠٫٣١٦٨٤٨ PGK
١٠٠ XOF٠٫٦٣٣٦٩٥ PGK
٥٠٠ XOF٣٫١٦٨٤٨ PGK
١٬٠٠٠ XOF٦٫٣٣٦٩٥ PGK
٥٬٠٠٠ XOF٣١٫٦٨٤٨ PGK
١٠٬٠٠٠ XOF٦٣٫٣٦٩٥ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الفرنك الوسط أفريقي

pgk
PGK
xof
XOF
١ PGK١٥٧٫٨٠٥ XOF
٥ PGK٧٨٩٫٠٢٣ XOF
١٠ PGK١٬٥٧٨٫٠٥ XOF
٢٥ PGK٣٬٩٤٥٫١١ XOF
٥٠ PGK٧٬٨٩٠٫٢٣ XOF
١٠٠ PGK١٥٬٧٨٠٫٥ XOF
٥٠٠ PGK٧٨٬٩٠٢٫٣ XOF
١٬٠٠٠ PGK١٥٧٬٨٠٥ XOF
٥٬٠٠٠ PGK٧٨٩٬٠٢٣ XOF
١٠٬٠٠٠ PGK١٬٥٧٨٬٠٥٠ XOF

مخطط XOF إلى PGK

1 XOF = ٠ PGK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٣٨١٢٠٫٠٠٦٣٨٨٦
منخفض
٠٫٠٠٦٢٦٢٢٠٫٠٠٦١٢٢٠
المتوسط
٠٫٠٠٦٣١١٣٠٫٠٠٦٢٨٣٠
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

More كينا بابوا غينيا الجديدة info

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