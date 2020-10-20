١ XOF إلى PEN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٦٢٧١٧٣٤٥ سول البوريفي

1 PEN = ١٥٩٫٤٤٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى سول البوريفي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى سول البوريفي

xof
XOF
pen
PEN
١ XOF٠٫٠٠٦٢٧١٧٣ PEN
٥ XOF٠٫٠٣١٣٥٨٧ PEN
١٠ XOF٠٫٠٦٢٧١٧٣ PEN
٢٥ XOF٠٫١٥٦٧٩٣ PEN
٥٠ XOF٠٫٣١٣٥٨٧ PEN
١٠٠ XOF٠٫٦٢٧١٧٣ PEN
٥٠٠ XOF٣٫١٣٥٨٧ PEN
١٬٠٠٠ XOF٦٫٢٧١٧٣ PEN
٥٬٠٠٠ XOF٣١٫٣٥٨٧ PEN
١٠٬٠٠٠ XOF٦٢٫٧١٧٣ PEN

حوِّل سول البوريفي إلى الفرنك الوسط أفريقي

pen
PEN
xof
XOF
١ PEN١٥٩٫٤٤٦ XOF
٥ PEN٧٩٧٫٢٢٨ XOF
١٠ PEN١٬٥٩٤٫٤٦ XOF
٢٥ PEN٣٬٩٨٦٫١٤ XOF
٥٠ PEN٧٬٩٧٢٫٢٨ XOF
١٠٠ PEN١٥٬٩٤٤٫٦ XOF
٥٠٠ PEN٧٩٬٧٢٢٫٨ XOF
١٬٠٠٠ PEN١٥٩٬٤٤٦ XOF
٥٬٠٠٠ PEN٧٩٧٬٢٢٨ XOF
١٠٬٠٠٠ PEN١٬٥٩٤٬٤٦٠ XOF

مخطط XOF إلى PEN

1 XOF = ٠ PEN

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل سول البوريفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٢٩٠٢٠٫٠٠٦٢٩٠٢
منخفض
٠٫٠٠٦١٥٠٤٠٫٠٠٥٩٨٨١
المتوسط
٠٫٠٠٦٢١١٩٠٫٠٠٦١٤٩٨
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

More سول البوريفي info

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