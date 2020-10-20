١ XOF إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٦٤٥٠٧٢٥ البالبوا البنمية

1 PAB = ٦٠٧٫٨٧٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البالبوا البنمية

xof
XOF
pab
PAB
١ XOF٠٫٠٠١٦٤٥٠٧ PAB
٥ XOF٠٫٠٠٨٢٢٥٣٦ PAB
١٠ XOF٠٫٠١٦٤٥٠٧ PAB
٢٥ XOF٠٫٠٤١١٢٦٨ PAB
٥٠ XOF٠٫٠٨٢٢٥٣٦ PAB
١٠٠ XOF٠٫١٦٤٥٠٧ PAB
٥٠٠ XOF٠٫٨٢٢٥٣٦ PAB
١٬٠٠٠ XOF١٫٦٤٥٠٧ PAB
٥٬٠٠٠ XOF٨٫٢٢٥٣٦ PAB
١٠٬٠٠٠ XOF١٦٫٤٥٠٧ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى الفرنك الوسط أفريقي

pab
PAB
xof
XOF
١ PAB٦٠٧٫٨٧٦ XOF
٥ PAB٣٬٠٣٩٫٣٨ XOF
١٠ PAB٦٬٠٧٨٫٧٦ XOF
٢٥ PAB١٥٬١٩٦٫٩ XOF
٥٠ PAB٣٠٬٣٩٣٫٨ XOF
١٠٠ PAB٦٠٬٧٨٧٫٦ XOF
٥٠٠ PAB٣٠٣٬٩٣٨ XOF
١٬٠٠٠ PAB٦٠٧٬٨٧٦ XOF
٥٬٠٠٠ PAB٣٬٠٣٩٬٣٨٠ XOF
١٠٬٠٠٠ PAB٦٬٠٧٨٬٧٦٠ XOF

مخطط XOF إلى PAB

1 XOF = ٠ PAB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٦٦٢٨٠٫٠٠١٦٦٢٨
منخفض
٠٫٠٠١٦٢٨٢٠٫٠٠١٦١٩١
المتوسط
٠٫٠٠١٦٤٠٠٠٫٠٠١٦٤١٣
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

More البالبوا البنمية info

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