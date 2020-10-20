١ XOF إلى NLG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٣٣٥٩٥٣٤٢ Dutch Guilder

1 NLG = ٢٩٧٫٦٦٠ XOF

NLG استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Dutch Guilder التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Dutch Guilder

xof
XOF
nlg
NLG
١ XOF٠٫٠٠٣٣٥٩٥٣ NLG
٥ XOF٠٫٠١٦٧٩٧٧ NLG
١٠ XOF٠٫٠٣٣٥٩٥٣ NLG
٢٥ XOF٠٫٠٨٣٩٨٨٤ NLG
٥٠ XOF٠٫١٦٧٩٧٧ NLG
١٠٠ XOF٠٫٣٣٥٩٥٣ NLG
٥٠٠ XOF١٫٦٧٩٧٧ NLG
١٬٠٠٠ XOF٣٫٣٥٩٥٣ NLG
٥٬٠٠٠ XOF١٦٫٧٩٧٧ NLG
١٠٬٠٠٠ XOF٣٣٫٥٩٥٣ NLG

حوِّل Dutch Guilder إلى الفرنك الوسط أفريقي

nlg
NLG
xof
XOF
١ NLG٢٩٧٫٦٦ XOF
٥ NLG١٬٤٨٨٫٣ XOF
١٠ NLG٢٬٩٧٦٫٦ XOF
٢٥ NLG٧٬٤٤١٫٥١ XOF
٥٠ NLG١٤٬٨٨٣ XOF
١٠٠ NLG٢٩٬٧٦٦ XOF
٥٠٠ NLG١٤٨٬٨٣٠ XOF
١٬٠٠٠ NLG٢٩٧٬٦٦٠ XOF
٥٬٠٠٠ NLG١٬٤٨٨٬٣٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ NLG٢٬٩٧٦٬٦٠٠ XOF

مخطط XOF إلى NLG

1 XOF = ٠ NLG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Dutch Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
nlg

NLG - Dutch Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.

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